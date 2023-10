Círio 2023: Começa a grande procissão

Às 7h20 deste domingo (8), Dom Alberto Taveira finalizou a missa de abertura da procissão do 231° Círio. A celebração, feita na Igreja da Sé, contou com a presença de milhares de devotos. Durante a cerimônia, o arcebispo de Belém realizou louvores de adoração, uma reflexão na palavra de Deus e orações abençoando o Círio 2023. Após a cerimônia, a Santa foi colocada na berlinda e levada para o atrelamento onde irá ocorrer a saída para a procissão mais expressiva da festa nazarena. Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023.

Com o encerramento da Santa Missa, as milhares de pessoas que estão em frente a Igreja da Sé aguardam para dar início à grande procissão. Ao som de louvores, cantos dos devotos e aplausos, a berlinda e a corda já estavam posicionados aguardando o momento de saída. Antes de colocar a imagem peregrina na berlinda e iniciar oficialmente a procissão, os sacerdotes realizaram uma última reza.

Momento de gratidão

O devoto Ruy Martini assistia atentamente a missa e aguardavam para seguir a berlinda durante a procissão do Círio. Ele conta que foi agradeciam juntos os milagres recebidos por intermédio de Nossa Senhora.

“Meus filhos gêmeos nasceram prematuros de vídeo e de idade. Foram dias difíceis, eles foram para UTI e lutaram pela vida. Naquele momento eu entreguei meus filhos nas mãos de Nossa Senhora. Há 26 anos eu acompanho o Círio e trago meus filhos representados nesses bonecos de cera e renovo a minha aliança com Nossa Senhora. Estarei aqui enquanto estiver saúde e Deus permitir, para renovar a entrega, Também pedindo que ela cubra com seu manto sagrado a todos nós”, relata.