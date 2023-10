Círio 2023: avó, mãe e neta aguardam a imagem para agradecer o acesso do Paysandu à série B

Três gerações de uma mesma família, sendo avó, mãe e neta, aguardam a passagem da imagem Peregrina pelo Ver-o-Peso, um dos pontos estratégicos de acesso à Berlinda. Moradoras do bairro da Guanabara, em Ananindeua, dona Cecília Tavares, a filha Rivelle e a neta Cecília desejam homenagear a Santa e agradecer por graças alcançadas.

Segundo a neta Cecília, um dos motivos que as levaram a acompanhar o Círio este ano foi o acesso do Paysandu à série B, ocorrida na noite do último sábado (07).

"O Paysandu mereceu muito subir para a série B, então estamos aqui para agradecer à Nossa Senhora", seguido de risos.

As personagens encontram-se no local desde às 6h30, aguardando a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré.