Círio 2023: Governador e primeira-dama chegam para acompanhar a procissão

O governador do Estado, Helder Barbalho, chega ao Mercado do Ver-o-Peso, junto com a primeira-dama do Pará, Daniela Barbalho, e secretários estaduais, para acompanhar mais uma grande procissão do Círio de Nazaré. Ele pretende chegar à concentração para acompanhar a saída da Imagem Peregrina que vai rumo à Basílica Santuário.

"Eu estou muito feliz por mais um ano, consegui percorrer as ruas de Belém, como devoto de Maria. Estou agradecendo as graças alcançadas, pedindo a Nossa

Senhora que continue a proteger o nosso povo", disse o governador.

O governador também demonstrou felicidade por está acompanhando mais um Círio. "Fico feliz de ver mais uma procissão tão bela, majestosa, tão magnifica, e ver tanta gente, com tanta fé. Que essa fé se transforme em energia para que esse estado seja cada vez mais certo", celebra.