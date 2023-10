Círio 2023: ações fomentam gastronomia paraense tradicional do Círio de Nazaré

O mês de outubro, durante os festejos da quadra nazarena, exala pelas casas do Pará os cheiros da maniçoba e do pato no tucupi, pratos típicos do Círio de Nazaré. Pela importância cultural, turística e econômica da tradicional gastronomia paraense, ações de fomento à culinária regional foram desenvolvidas. O curso de Tecnologia em Gastronomia, ofertado pelo programa "Forma Pará", por meio da Universidade do Estado do Pará (Uepa), é uma das iniciativas estaduais de fortalecimento do setor.

“Nossos pratos típicos representam um importante símbolo da cultura paraense e são consumidos por diversos fiéis e turistas. Os alunos contribuem para o desenvolvimento do estado através de pesquisas realizadas em diversas áreas que abrangem os ingredientes amazônicos, desenvolvimento de técnicas, receitas tradicionais e inovadoras que mantêm viva a tradição culinária da região, reconhecida mundialmente”, ressalta Bruna Almeida, professora da Uepa e coordenadora do curso.

Aluna do "Forma Pará", Polo Icoaraci, Márcia Lima ressalta a importância de serem desenvolvidos programas estaduais que integrem as tradições paraenses e projetem políticas públicas para esse nicho.

“Nossa gastronomia é única e poder contar com uma universidade pública, voltada para vários sabores, sem perder o foco do nosso próprio quintal, é algo que renova a esperança de que estamos no caminho certo. Com esse conhecimento, podemos ser inseridos no mercado sem deixar a desejar e temos um espaço para debater de que forma podemos qualificar ainda mais esse grandioso evento”, diz.

Usinas

Na preparação para o Círio, as Usinas da Paz ofertaram cursos de culinária específicos com as receitas tradicionais da festividade. Coordenador dos cursos da Sala de Culinária das UsiPaz, Bruno Morais explica que foram realizados diversos cursos livres, nos sábados anteriores à festividade, para as comunidades. “Preparamos algumas receitas bem legais para serem ofertadas, a exemplo do bolinho de pato e de maniçoba, além de comidas tradicionais, como o pato no tucupi”, conta.

Ensinar a produção dos pratos típicos, de acordo com Naira Corrêa, instrutora do curso de pato no tucupi, na UsiPaz Bengui, é uma forma de expressar os costumes, preservar a história e a identidade cultural paraense. O curso inclui, além do preparo da receita, as técnicas, a origem, o aprendizado sobre os insumos paraenses e aspectos históricos.

“Recebemos feedbacks positivos de todos os alunos que já passaram pela Sala de Culinária e isso é muito importante, faz com que a gente se sinta realizado, porque o nosso objetivo não é só de transmitir um conhecimento para o aluno, mas de que ele, realmente, faça uso desse conhecimento a favor dele. As pessoas ali da comunidade acabam tendo essa finalidade de aprender na gastronomia para que esse aprendizado vire uma fonte de renda futuramente”, destaca Corrêa.

A partir da participação em cursos de culinária oferecidos pela UsiPaz Guamá, Luís Flávio Formigosa afirma ter se apaixonado pela área e passou a ver a possibilidade de usar os seus aprendizados em uma futura oportunidade no mercado de trabalho.

“Um dos últimos cursos que fiz foi o de pato no tucupi e foi muito bom. Os professores são excelentes e garanto que foi uma experiência rica. Cursos de gastronomia são muito caros e ter essa chance, gratuita, de nos especializar, é muito importante para a comunidade. Já estou fazendo outro curso de chefe de cozinha e pretendo crescer, cada vez mais, na área”, celebra.