Comida de Círio: aprenda a fazer o 'Filhote Nadador', prato destaque em restaurante de Belém

O Pará é reconhecido internacionalmente pela culinária típica. E, um dos períodos em que o paraense mais gosta de cozinhar e reunir a família em volta da mesa é justamente o Círio de Nazaré, que ocorre neste domingo (08/10), em Belém. Por isso, o restaurante Engenho Dedé, localizado no piso 1 do Boulevard Shopping, ensina a preparar o “Filhote Nadador”, um prato regional que tem o cheiro e o sabor desta época do ano.

De acordo com Mateus Ribeiro, gerente do restaurante, o local é conhecido pelo tripé da culinária amazônica, nordestina e mineira. No cardápio, os clientes podem encontrar uma variedade de pratos que mesclam a brasilidade. No entanto, no mês de outubro, durante o Círio de Nazaré, o público, que aumenta de fluxo por conta da chegada de turistas na cidade, gosta de receitas que ressaltam sabores como o tucupi e o peixe.

“Os nossos clientes encontram no restaurante uma variedade de pratos que exaltam a cultura local. Com a proximidade do Círio, essas opções ganham mais destaque, pois os turistas gostam de experimentar os sabores da nossa região. A nossa culinária é rica e inigualável. E o “Filhote Nadador” é um carro-chefe da casa”, destaca Mateus.

Veja como fazer o 'Filhote Nadador'

Ingredientes

450g de filhote;

500 ml de tucupi;

200g de sal refinado;

300g de alho descascado;

500g de camarão congelado;

500g de farinha amarela fina;

500g de cebola;

Azeite a gosto;

Folhas de alfavaca e chicória.

Modo de preparo:

Puxe os camarões no azeite e reserve; Grelhe o filhote já temperado com alho; Ferva o tucupi com alfavaca e chicória; 4 – Com o caldo, misture a farinha e faça o pirão; Misture o filhote, o tucupi e os camarões e sirva-se.