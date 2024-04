Tambaqui defumado com arroz paraense: veja como fazer a explosão de sabores da gastronomia paraense

A culinária da Amazônia é uma das mais ricas do país e ganha cada vez mais destaque no cenário nacional e internacional. Belém, por exemplo, tem o título de Cidade Criativa da Gastronomia, pela UNESCO. A mistura de aromas e sabores faz os pratos da região Norte serem únicos. Na capital paraense, por exemplo, estabelecimentos já perceberam o aumento de turistas que visitam a cidade especialmente por conta da culinária.

O restaurante Engenho Dedé, em Belém, também tem os ingredientes do Norte como carro-chefe. Nele, um dos pratos mais pedidos por quem visita o local é o tambaqui defumado com arroz paraense, uma receita que junta ingredientes tradicionais como o peixe, tucupi e o jambu. Esta semana, os perfis Égua, tá barato! e Revirando Belém foram convidados por eles para mostrar essa delícia; assista:

Veja como fazer o tambaqui defumado com arroz paraense

Ingredientes

1 banda de tambaqui defumado;

100g de camarão seco e descascado;

100g de jambu;

200 ml de tucupi;

100g de arroz;

30g de pimentão amarelo;

30g de pimentão vermelho;

30g de cebola brunuase;

50g de farinha (acompanhamento);

30g de Cheiro verde;

Azeite;

Limão;

Alho;

Sal.

Modo de preparo

Asse o tambaqui defumado de 25 a 30 minutos no forno; Pegue 30 ml de azeite extra virgem, 25g de pasta de alho, 100g de camarão seco descascado e refogue bem; Em seguida, acrescente 100g de jambu, 200 ml de tucupi e coloque o arroz branco já pré-pronto e misture até ficar uma coloração amarelada; Finalize o arroz paraense com 30g de pimentão vermelho, 30g de pimentão amarelo, 30g de cebola e 30g de cheiro verde. Sal a gosto; Sirva no prato com o tambaqui, limão e a farinha à parte.

A culinária paraense pela visão do chefe

“A cozinha da Amazônia sempre foi uma potência. E recentemente não só o Brasil, mas o mundo inteiro começou a olhar com mais atenção para a região e com isso a gastronomia também ganhou mais espaço. O que vemos hoje em nossos restaurantes, não só em Belém, como em Manaus também, é esse fluxo do turismo gastronômico cada vez maior. A gastronomia ajuda a movimentar a economia”, destaca Sidnei Dutra, diretor comercial do restaurante.

“Quem visita a Amazônia sempre vem com vontade de experimentar os nossos peixes. O tambaqui é muito pedido. E nessa receita fazemos a junção com um dos principais pratos locais que é o arroz paraense. É uma mistura de sabores que conquista a todos que provam”, finaliza Sidnei.