Quer preparar uma lasanha perfeita? Confira 3 dicas infalíveis para não errar no prato

A lasanha é um dos pratos mais versáteis da culinária universal, isso porque ela pode ser feita de várias maneiras, com os mais variados recheios, se adaptando a todo e qualquer tipo de paladar, não é mesmo?

No entanto, alguns truques gastronômicos podem ajudar a deixar a receita ainda mais certeira e saborosa, garantindo aquela fatia certinha e deliciosa. Confira três dicas para deixar a sua lasanha perfeita:

1- Escolha da massa e modo de preparo

Se engana quem acredita que o principal da lasanha é somente os molhos e os recheios. A massa é um ingrediente fundamental para obter uma lasanha perfeita, seja massa fresca ou crua.

O que vale se atentar é cozinhar as folhas em água fervente antes de montar a lasanha. Desse jeito, o prato não fica muito tempo no forno e garante que toda a massa fique cozida devidamente.

Há também as opções de massas pré-cozidas, que podem ir direto na lasanha.

2- A fatia perfeita

Não há nada mais frustrante do que, na hora de servir a lasanha, o pedaço se desfazer por conta do fundo grudado na panela ou pelo excesso de molho no prato. Para evitar, a dica de ouro é começar a montagem com uma camada de molho e sem exagerar na quantidade dos ingredientes líquidos da lasanha.

3- Finalização

Um dos pontos principais da lasanha é a apresentação do prato, por isso, finalize com queijo por cima ou com molho para dar um acabamento impecável na receita.

Isso vai ajudar a criar uma camada crocante por fora e suculenta por dentro.

Confira algumas receitas incríveis de lasanha para você preparar com as dicas de ouro:

Lasanha à Bolonhesa: a mais conhecida, porém muito saborosa!

Lasanha vegetariana: receita onde dá para apreciar o prato sem deixar de lado os valores alimentares.

Lasanha de abobrinha: ideal para quem quer diferenciar o recheio da receita.

