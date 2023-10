Círio 2023: fiéis aguardam a Missa do Círio, na praça Frei Caetano Brandão

Os fiés já estão no local para acompanhar a Missa do Círio, em frente à Igreja da Sé, praça Frei Cateano Brandão. A celebração é a primeira etapa antes da grande procissão da edição 231° do Círio de Nazaré 2023. Segundo informações da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), a expectativa é que o local fique lotado. Já a previsão do término da celebração ocorre às 7h. Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023.

Pagadores de promessas já estão a postos para viver mais um Círio. Um deles é o cobrador Paulo Felix, morador do município de Marituba. Ele irá acompanhar a grande procissão depois de ter conseguido uma graça alcançada. "A Nossa Senhora de Nazaré é minha mãe!", disse.

Paulo conseguiu realizar seu grande sonho há quatro anos: uma casa própria. "Se eu conseguisse adquirir a minha casa ou o meu terreno, eu traria uma casa na cabeça. graças a Deus e a intercessão de Nossa Senhora, eu consegui e hoje eu estou aqui para pagar essa promessa", celebra.

Legenda (Ivan Duarte / O Liberal)

Após a promessa feita, Paulo acrescenta que que levou em torno de um ano para conseguir a sua casa. "Já estou há quatro anos nessa casa. Moro em Marituba, consegui realizar a minha promessa nesse ano. Nossa senhora é a minha mãe, porque é mãe do meu Senhor Jesus Cristo, então ela é minha mãe também", diz.

Promessa cumprida há 26 anos:

Há 26 anos que o promesseiro e professor Ruy Martins acompanha a Grande Procissão de Nazaré para pagar sua promessa. Ruy disse que seus filhos nasceram prematuros

em peso e idade. Ele conta que foram dias difíceis na UTI. "Naquele momento, eu entreguei meus filhos nas mãos de Nossa Senhora. E, há 26 anos, eu acompanho Círio,

trazendo eles no colo", conta.

Ruy leva dois bonecos de cera para representar seus dois filhos. "Eu trago eles no colo, renovando a entrega deles para a Nossa Senhora, para que ela possa cuidar

de nossos filhos, como mãe. Ninguém melhor do que ela para cuidar deles. Estarei acompanhando e renovando essa promessa enquanto eu ainda estiver com saúde. Peço que ela abençooe não só pelos meus filhos, mas a todos nós", acrescenta.

Renata Melo, a esposa de Ruy Martins, diz que é um momento de fé. "Esse momento é de renovação da nossa fé, de esperança em dias melhores. Na saúde da população, depois dessa pandemia. É um momento de energia positiva e renovação", disse Renata, que carregava três bonecos de cera representando os filhos.