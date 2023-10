Círio 2023: cortes na corda atrasam início da Trasladação

A segunda maior romaria do Círio de Nazaré, a Trasladação, enfrentou um desafio inesperado neste ano. Os cortes na corda que é usada para puxar a Berlinda com a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré atrasaram o início da procissão em 45 minutos. A procissão que deveria iniciar às 17h30, começou a levar mais de um milhão de pessoas à rua por volta das 18h15. A Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) estima que a romaria chegará no horário previsto, entre 23h e 23h30.

Assista ao vídeo:

De acordo com a assessoria do Círio, inicialmente, o atraso ocorreu porque “soltou o ferro de atrelamento de uma estação”, que tentou solucionar o problema. Mas por volta das 18h11, registros começaram a circular nas redes sociais mostrando que a Berlinda ainda encontrava-se estagnada na Avenida Nazaré. Isso teria ocorrido, porque “a emenda da corda com os anéis de ferro” se soltou em duas das cinco estações que puxaram a Imagem Peregrina.

Às 19h36 a Berlinda ainda passava pela Travessa Quintino Bocaiúva e Rui Barbosa, enquanto em anos anteriores, ela estaria mais avançada no trajeto.

Em um pronunciamento compartilhado no grupo do WhatsApp do Círio com a imprensa oficial, a assessoria confirmou “junto com o Coordenador e Diretor de Procissões” que o problema que causou um certo transtorno à Trasladação foi “emenda na anilha”.

“A diretoria vai resolver para amanhã. [...] As estações que soltaram, os devotos cortaram. E é isso que está atrasando a procissão. Normalmente a procissão anda mais rápido sem as estações”, disse sobre a DFN se comprometer em resolver a situação para não se repetir no Círio de Nazaré.