Círio 2023: Trasladação atrasa após ferro de atrelamento se soltar

A Trasladação 2023, que deveria ter começado às 17h30 deste sábado (07), atrasou. Isso porque “soltou o ferro de atrelamento de uma estação”, segundo a assessoria de imprensa do Círio de Nazaré, mas o problema já foi resolvido. A romaria iniciou por volta das 18h16.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra a corda com algum tipo de problema, “arrebentada” no atrelamento. Em resposta ao Grupo Liberal, a assessoria desmentiu a possibilidade e informou o que teria ocorrido. Os fiéis que se reuniram ao longo do percurso da Trasladação precisaram aguardar pacientemente a romaria começar.

Assista ao vídeo:

Círio 2023: começa missa antecedente à Trasladação no Colégio Gentil Bittencourt Avenida Nazaré lotada com os devotos que assistam a missa antecedente à Trasladação (Cristino Martins / O Liberal) Missa inicia e devotos lotam o jardim do Colégio Gentil para participar do rito celebrado por Dom Alberto Taveira (Bruna Lima / Especial O Liberal] A missa antecedente à Trasladação é um momento de reflexão e adoração (Cristino Martins / O Liberal)