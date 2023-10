Círio 2023: Guarda de Nazaré reforça atrelamento da corda da Trasladação

O coordenador da Guarda de Nossa Senhora de Nazaré, Renato Neves, informou que o grupo realizou o atrelamento das estações da corda da Trasladação do Círio de Nazaré, que ocorrerá neste sábado (7) após a missa no Colégio Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, em Belém.

Acompanhe, ao vivo, todos os detalhes das procissões do Círio 2023 e nela coloquem o link do minuto a minuto do portal

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio de Nazaré 2023: qual trajeto das procissões da Trasladação e do Círio?]]

"Já colocamos as estações, posicionadas, já atrelamos a corda", disse o coordenador do grupo. A partir das 16h, a imagem peregrina de Nossa Senhora será introduzida na berlinda para aguardar o começo 6º romaria oficial do Círio 2023, que comecará às 17h30, seguindo do Colégio Gentil até a Catedral da Sé, na Cidade Velha, em Belém.

"Graças a Deus até agora ocorreu tudo dentro do planejado, dentro do programado, e essa será mais uma procissão para que a gente possa agradecer, pedir bençãos, demostrar mais um pouco de fé, e que os fiéis estejam mais próximos de Nossa Senhora. Eu tenho certeza que será mais um momento inusitado, mais um momento muito belo de amor e devoção à Maria", disse Renato.

Nas proximidades da Basílica Santuário de Nazaré, milhares de fiéis se reuném ao redor da corda para o início da romaria noturna, com público estimado em 1,3 milhões de pessoas.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Cidades de O Liberal)