Círio 2023: missa antecedente à Trasladação lota Colégio Gentil Bittencourt, em Nazaré

A tarde deste sábado ensolarado (7) começou envolta em uma atmosfera de devoção e expectativa no jardim do Colégio Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, em Belém. Fiéis, moradores locais e promesseiros reuniram-se para testemunhar o início das festividades do Círio de Nazaré com a Missa Antecedente à Trasladação 2023. A celebração é conduzida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, e iniciou por volta das 16h30. O rito católico contou com a presença do Frei Gilson, que irá se apresentar no domingo (8) à noite na abertura do Círio Musical.

Assista ao vídeo:

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Círio de Nazaré 2023: qual trajeto das procissões da Trasladação e do Círio?]]

Círio 2023: começa missa antecedente à Trasladação no Colégio Gentil Bittencourt Avenida Nazaré lotada com os devotos que assistam a missa antecedente à Trasladação (Cristino Martins / O Liberal) Missa inicia e devotos lotam o jardim do Colégio Gentil para participar do rito celebrado por Dom Alberto Taveira (Bruna Lima / Especial O Liberal] A missa antecedente à Trasladação é um momento de reflexão e adoração (Cristino Martins / O Liberal)

Os fiéis se ajoelham em oração, preparando-se espiritualmente para a emocionante jornada que está por vir na romaria que deve iniciar a partir das 17h30. A missa antecedente à Trasladação é um momento de reflexão e adoração, marcando o início das festividades em honra a Nossa Senhora de Nazaré, a padroeira de Belém.

Este ano, a procissão ganhou um toque especial de autenticidade paraense. Pela primeira vez na história do Círio, a Berlinda seria puxada pela primeira corda produzida no Pará, um símbolo da rica cultura e tradição da região.

TRASLADAÇÃO

Com percurso de 3,700 Km, a Trasladação faz o sentido inverso do Círio, com chegada prevista para às 23h30. Diferente do que ocorre no Círio, o único carro que sai em procissão na Trasladação é a Berlinda – que conduz a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Este ano a decoração do andor é de Vando Nascimento.

A procissão terá como percurso a avenida Nazaré, avenida Presidente Vargas, rua Boulevard Castilho França, avenida Portugal, rua Padre Champagnat, terminando na Igreja da Sé.

HISTÓRIA

A primeira Trasladação foi conduzida pelo próprio Governador Francisco de Souza Coutinho, junto com o Capelão do Palácio, Pe. José Roiz de Moura, que levaram a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré em uma breve procissão da Matriz até o Palácio. Não há uma data precisa e não há registro se houve ou não acompanhamento de pessoas do povo.

Em 1887, o traslado saía do Colégio Amparo em fevereiro deste ano, através do decreto de nº 414 do Governador Dr. Augusto Montenegro, o Colégio Amparo mudou sua denominação para Instituto Gentil, permanecendo no antigo endereço, na Rua do Açougue). Em 26 de junho de 1906 foi inaugurado o novo Colégio Gentil Bittencourt, onde permanece até hoje. Neste mesmo ano, a Trasladação passou a sair do colégio, no novo endereço, na avenida que atualmente é denominada Avenida Magalhães Barata.

Nos anos 70, por ser uma procissão noturna, com clima ameno, as senhoras de mais idade reuniam-se em grupos e seguiam a procissão na corda. A partir de 1985, com o aumento de promessas da corda, a participação das senhoras começou a ficar problemática. Atualmente a corda da Trasladação é tão disputada quanto a do Círio. Em ambas as procissões é utilizada uma corda com 400 metros.

Só em 1988, a Trasladação passou a ter o mesmo trajeto do Círio, mas em sentido inverso, pois antes disso, ela ainda seguia até a Sé tendo a Avenida Governador José Malcher como rua central do percurso. Em 2005, a Trasladação foi uma das mais longas dos últimos anos, demorou cerca de 6h com a Berlinda chegando à Sé por volta da 00h, já na madrugada do sábado para o domingo.

Presume-se que a primeira missa celebrada por ocasião da Trasladação tenha sido em 1887, na capela do Colégio Amparo. Em 1992, no Círio de número 200, passou-se a colocar um tablado sobre as escadarias do Colégio para celebração da missa, a fim de permitir uma melhor visibilidade da liturgia. Até o ano de 1996, a missa era realizada às 18h, com saída da procissão às 19h, mas a partir de 1997, foi antecipada em uma hora, para agilizar a chegada da Imagem Peregrina. Com o crescimento da romaria em número de participantes a cada ano, em 2009, a missa foi antecipada para às 16h30.