Círio 2023: devotos lotam o jardim do Colégio Gentil para a missa da Trasladação

Mesmo sob o sol da tarde deste sábado (7), devotos com suas sombrinhas enfrentaram o calor para garantir um lugar privilegiado e prestigiar a missa que antecede a Trasladação do Círio 2023. O rito religioso vai ser realizado em um altar instalado sobre um tablado em frente ao Colégio Gentil Bittencourt, no bairro de Nazaré, onde a Imagem Peregrina permanece desde sua chegada da motorromaria realizada na manhã de hoje. A missa vai ser comandada por Dom Alberto Taveira Corrêa, arcebispo metropolitano de Belém. Esse é um dos momentos mais aguardados da programação do Círio de Nazaré.

Embora a missa esteja programada para começar às 16h30, os fiéis e promesseiros ansiosos começaram a lotar o jardim do colégio antes do horário marcado. Como é o caso da dona Rosana Rocha, da paróquia Coração Eucarístico de Jesus e moradora do Conjunto Catalina, no bairro do Mangueirão, que chegou às 14h30 acompanhada da irmã para pagar uma promessa que cumpre há 33 anos pela saúde do filho.

“Sou muito devota de Nossa Senhora porque tive um filho doente, então, eu fiz uma promessa que enquanto eu tiver vida, a gente virá para cá assistir a missa, eu e a minha irmã, ela sempre vem assistir comigo até hoje”, contou emocionado.

Sobre o sol quente que ela, a irmãs e vários fiéis estão enfrentando, Rosana reflete: “Estamos aqui enfrentando esse sol maravilhoso sabendo que vamos receber a benção maravilhosa de Nossa Senhora. Isso não é nada perto do amor que ela tem por todos os paraenses”.

A Trasladação, ou procissão de luz, começa às 17h30, com expectativa de superar a estimativa de 2022, de um milhão e quatrocentos mil fiéis. Com percurso de 3,700 Km, essa romaria faz o sentido inverso do Círio, com chegada prevista para às 23h30.

Diferente do que ocorre no Círio de Nazaré, o único carro que sai em procissão na Trasladação é a Berlinda, que conduz a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré. Este ano a decoração do andor é de Vando Nascimento.