Círio 2023: confira as programações deste sábado (7) que devem contar mais de 1,8 milhões de pessoas

Após o Traslado da imagem peregrina da Virgem de Nazaré, que saiu da Basílica Santuário à Igreja de Nossa Senhora das Graças, no centro de Ananindeua, nesta sexta-feira (6), a programação oficial do Círio de Nazaré começa bem cedo neste sábado (7), ainda de madrugada. Contando todas as programações, são esperadas a participação de mais de 1.8 milhões de pessoas no dia que antecede a Grande Romaria. A partir das 4h é celebrada a missa no Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa, pelo pároco reitor, padre Francisco Alves de Lima.

Logo depois será realizada a Romaria Rodoviária, saindo às 5h30 rumo ao Trapiche Municipal do Distrito de Icoaraci. Essa romaria seguirá por um percurso de 24 quilômetros, na rodovia BR-316, avenida Augusto Montenegro, rua 8 de Setembro e avenida Lopo de Castro, com um tempo previsto de três horas. É esperado um público de 350 mil pessoas para esse evento.

Na sequência da Romaria Rodoviária, acontecerá a Romaria Fluvial, conhecida como Círio Fluvial, na Baía do Guajará, às 9h. Antes, às 7h30, o núncio apostólico no Brasil, dom Giambattista Diquattro, presidirá missa na presença dos devotos. Embarcações conduzirão a Imagem Peregrina em um percurso de 10 milhas marítimas, em torno de 18,5 quilômetros. Essa procissão sobre as águas em plena Amazônia, com cerca de 50 mil pessoas, deverá ser cumprida em duas horas.

Ainda no final da manhã deste sábado (7), a Imagem Peregrina será recebida pelos fiéis na Escadinha do Cais do Porto, na Praça Pedro Teixeira, área do começo do Complexo Ver-o-Peso, em Belém. Desse local, às 11h30, sairá a Moto Romaria. Essa homenagem dos motociclistas terá como percurso a Praça Pedro Teixeira, avenida Presidente Vargas e avenida Nazaré, conduzindo a Imagem Peregrina até o Colégio Gentil Bittencourt. Cerca de 45 mil pessoas participarão desse evento com uma hora de duração e uma distância de 2,5 quilômetros.

Por volta das 12 horas, será realizada, na Basílica Santuário, a cerimônia da Descida da Imagem Original de Nossa Senhora de Nazaré, do Glória para a frente do altar-mor da igreja. Esse é um dos momentos mais aguardados pelos fiéis em Belém, que, podem, então, estar bem perto desse ícone do Círio.

Trasladação

A missa da Trasladação, procissão noturna que também marca a véspera do Círio, será celebrada às 16h30 deste sábado, no Colégio Gentil Bittencourt, no centro de Belém. A cerimônia será presidida pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa . Essa procissão tem, entre outras características, o fato de reunir expressiva quantidade de jovens, em especial vestibulandos e universitários, que aproveitam, a oportunidade, para pedir à Nossa Senhora bênçãos para os estudos e agradecer pelas graças alcançadas.

A Trasladação sairá do Colégio Gentil Bittencourt às 17h30, seguindo pela avenida Nazaré, Presidente Vargas, Boulevard Castilhos França, avenida Portugal, rua Padre Champagnat até a Catedral Metropolitana, no bairro histórico da Cidade Velha. Os fiéis percorreram uma distância de cerca de 3,7 quilômetros, em 5 horas. Cerca de 1 milhão e 400 mil pessoas são esperadas para essa romaria.

