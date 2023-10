Círio 2023: criança demonstra devoção à Nossa Senhora ao criar manto e participar de Trasladação

A devoção à Nossa Senhora de Nazaré é presente na vida de muitos paraenses, independentemente de idade. Uma história tocante de fé e amor ganhou destaque na Trasladação na noite deste sábado (7). Paulo, uma criança de apenas 12 anos, não só acompanhou a procissão segurando uma representação da imagem da Santíssima Virgem, mas também emocionou a todos com o manto que ele mesmo confeccionou para a ocasião.

O cortejo religioso reuniu fiéis de todas as idades para demonstrar sua fé e devoção à Nossa Senhora. Entre os participantes deste ano, estavam Paulo Sérgio Sá, um consultor imobiliário local, e sua esposa Taís Sá, uma economista. No entanto, o destaque especial da família foi o filho deles, Paulo, que desde pequeno demonstra um amor profundo por Nossa Senhora.

"Ele desde pequeno é muito apaixonado por Nossa Senhora, e todos os anos ele traz uma imagem, mas essa aqui ultimamente, depois dos 10 anos, ele faz o manto e caminha com a Santinha dele com o manto que ele mesmo faz", compartilha com orgulho a mãe Taís.

O manto confeccionado por Paulo não é apenas uma representação simbólica, mas também uma manifestação de sua devoção e criatividade. Paulo explicou com entusiasmo como ele cria o manto com suas próprias mãos: "Eu pego papel, pego pedrinhas, eu pego algo para fazer coroa. O manto é de uma folha de cartolina, o corpo da santa é feito com garrafa pet".

A devoção de Paulo pela Virgem Maria e sua dedicação em confeccionar os mantos são um testemunho tocante da fé que permeia sua vida. Sua mãe, Taís Sá, não poderia estar mais orgulhosa do filho e do amor que ele demonstra por Nossa Senhora. Ela comenta emocionada: "Eu fico muito feliz, porque nos dias de hoje uma criança manifestar esse amor por Nossa Senhora eu acho que é muito divino".