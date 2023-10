Tiago Abravanel fala emocionado sobre estar no Círio: 'obrigado por essa oportunidade'

O ator e cantor Tiago Abravanel está em Belém, na Varanda de Nazaré, na Estação das Docas. É a primeira vez que ele vivencia a Trasladação, neste sábado (07) e o Círio de Nossa de Nazaré, amanhã (08). Confira os detalhes do artista, por Belém.

O ator e cantor Tiago Abravanel, 35 anos, está em Belém para o Círio. Ele foi um dos primeiros nomes confirmados pela cantora Fafá de Belém, para participar da Varanda de Nazaré.

Abravanel conversou com a reportagem de O Liberal e contou sobre a experiência de estar por Belém, participando da Trasladação, e para a grande procissão do Círio de Nazaré. "É emoção desde que pisei nesta cidade. É impressionante a energia da fé do povo brasileiro, do povo paraense. Tô lisonjeado de estar aqui. Grato por viver esse momento. De como o poder da fé do povo brasileiro é impressionante. Obrigado por essa oportunidade!", disse o artista.