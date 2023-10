Rafa Kalimann fala sobre sua expectativa para o Círio: 'vontade de viver tudo intensamente'

A apresentadora Rafa Kalimann é uma das convidadas do Sarau da cantora Fafá de Belém, que está ocrrendo hoje, 6, no Atrium Quinta das Pedras, em Belém e também estará presente na Varanda de Nazaré. Com exclusividade ao colunista Christian Emanoel, de O Liberal, falou sobre sobre a expectativa para o Círio.

Rafa Kalimann veio com a mãe para o Sarau da Fafá e, no domingo de Círio, estará na Varanda de Nazaré, para acompanhar a procissão.

O jornalista e colunista Christian Emanoel, perguntou a loira sobre a expectativa e se estava gostando da experiência e ela respondeu que a noite está sendo especial. "Muito especial, uma expectativa muito boa. Estou sentindo uma energia contagiante", iniciou.

"É a primeira vez aqui, que eu venho e com muita vontade de viver tudo intensamente, compartilhar tudo. Para que outras pessoas possam vir também", continuou.

Sobre as comidas regionais, Rafa diz que está conhecendo e destacou o jambu. "Já experimentei o jambu, que treme. Toda hora eu vou ali pegar alguma coisa diferente para provar", finalizou.