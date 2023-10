Círio 2023: Berlinda de Nossa Senhora recebe homenagens em frente à TV Liberal

A Trasladação de Nossa Senhora de Nazaré segue o fluxo um pouco mais lento, na noite deste sábado (07). Por volta das 20h a imagem peregrina esteve à frente da TV Liberal. A previsão é que procissão finalize às 23h30. Confira os detalhes das homenagens à padroeira dos paraense!

Em frente à emissora, o público acompanhou atento a uma queima de fogos em saudação à Rainha da Amazônia. O diretor de Marketing da Rede Liberal, Rodrigo Vieira, falou sobre a homenagem que a TV Liberal presta anualmente e que este é um momento simbólico ao grupo.

“A TV Liberal recebe desde o ano passado convidados, patrocinadores do nosso projeto do Círio e outros convidados da emissora e do grupo liberal também. Então esse ano o que a gente fez? A gente montou esse lounge, que você chama de LibLounge, um café da tarde para receber os convidados, para que eles já possam sentir a energia do Círio, possam acompanhar ao vivo a nossa transmissão e aí, na sequência, eles vão para arquibancada para poder ver a devida passagem e prestarem suas homenagens, assim como nós fazemos a nossa homenagem”, disse.