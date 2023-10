Círio 2023: registros de promessas e solidariedade emocionam na Trasladação

As promessas e as graças alcançadas emocionaram quem viu de perto a imagem de Nossa Senhora de Nazaré, durante a Trasladação, neste sábado (07). A procissão é a única que acontece durante a noite e está cheia de luzes que iluminam o trajeto da grande romaria. Uma das promessas registradas pela Redação Integrada de O Liberal foi a de uma jovem que levou uma placa sobre a conquista no vestibular. A moça passou no curso de Dança na Universidade Federal do Pará (UFPA).

Tiveram devotos que levaram a própria imagem da padroeira paraense na cabeça. Outro rapaz estava com terço e um livro para pedir intercessão nos estudos. Um idoso achou um jeito inusitado, no chapéu, de agradecer: “oração alcançada”.

A Trasladação também é um momento de solidariedade. Gleides Leitão, 59 anos, se reúne com a família há 23 anos para distribuir água nessa procissão. A tradição começou depois que um aluno dela pediu água na corda. Atualmente, eles se dividem em cada estação para não deixar faltar para ninguém que precise.

“Fui professora universitária muitos anos e um aluno passou e gritou: ‘professora, por favor, água para a corda’. Saí correndo e arrumei duas caixinhas e entreguei e falei que daqui para frente vou entregar todos os anos. Esse ano nós estamos entregando 250 caixas de água. São duas famílias. A segunda viu e pediu para distribuir água. Hoje chegou uma família nova e pediu para entrar junto com a gente também para poder distribuir”, disse ela.