Érika Hilton se torna a primeira líder parlamentar trans no Congresso Nacional

A deputada Érika Hilton (PSOL-SP) é a nova líder da Federação PSOL-Rede no Congresso Nacional, eleita pela bancada nesta quarta-feira (21). Érika substitui Guilherme Boulos (PSOL-SP), que irá se dedicar à campanha para Prefeitura de São Paulo. A ação é histórica, já que a deputada é a primeira pessoa trans a ocupar o cargo na Casa.

Eleita para primeiro mandato na Câmara em 2022, Érika Hilton, junto a Duda Salabert (PDT-MG), são as primeiras deputadas federais trans. Érika diz que é uma honra ser escolhida e se compromete com defesa de pautas sociais.

“Absolutamente maior será a nossa responsabilidade frente às ofensivas da extrema-direita e do centrão contra o governo Lula e a agenda política eleita nas últimas eleições, de melhoria na qualidade de vida e direitos das maiorias sociais, mas confiante na força da mobilização popular para nos auxiliar nesse período”, fala.

Para Guilherme Boulos, a escolha da deputada é um sinal da continuidade dos serviços do PSOL. “Seu compromisso inabalável com um Brasil mais humano e solidário é a certeza de que Érika fará – como tem feito ao longo de todos esses anos – um trabalho brilhante em defesa do povo brasileiro e todas as minorias, que continuarão tendo na bancada do PSOL uma trincheira de resistência e luta por inclusão e justiça social”, afirma.

Érika Hilton vai liderar um grupo de 14 parlamentares e celebrou a conquista em seu perfil no X (Twitter).

(*Lívia Ximenes, estagiária sob supervisão da coordenadora de Oliberal.com, Heloá Canali)