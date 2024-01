'Eu Recomendo': Cantora Amandha Crystyna fala sobre representatividade e diversidade

Amandha Crystyna é o talento que vem de Ananindeua, no Pará. A artista começou sua carreira por acaso, porém o carisma e o talento da paraense estão conquistando muitos espaços e respeito na cena musical do estado, transformando-se em uma voz ativa e uma referência para outros artistas que sonham com a realização de suas próprias expressões artísticas.

Durante a trajetória na música, Amandha enfrentou muitos desafios, principalmente por ser uma artista trans. No começo dos anos 2000 descobriu seu dom ao ser convidada para dar uma “canja” em um show de Carlos Guthyerrez. Seu timbre suave, afinado e consistente chamou a atenção.

Em 2022, a artista retomou sua carreira com incentivos e convites de amigos como Guthyerrez e Eloi Iglesias. A música e a arte têm sido transformadoras na vida de Amandha. E para o Grupo Liberal, ela deu três indicações de artistas trans que são inspiração para ela.

Johann

A cantore, drag queen e bailarine, de 27 anos é atuante na cena artística de Belém do Pará desde de 2021. Seu trabalho mais promissor na cidade é conhecido como "Johann, canta secos e molhados". Segundo Amandha, Johann também é ganhador do Dinastia Drag, reality patrocinado pela Natura. E participou ainda de espetáculos como “Encanta”, “Vozes da Imaginação”, realizado pela Fundação Carlos Gomes e Cazuza Inconcert da casa de artes Tiago de Pinho. Atualmente, é estudante na academia de teatro musical do Theatro da Paz. Em 2023, participou de imersão de uma semana na Cia Deborah Colker, no Rio de janeiro. Para Amandha, Johann é uma grande inspiração e motivo de orgulho.

Victor Amoras

O artista tem 35 anos e é uma pessoa de gênero não conformado e pansexual, além de multiartista. Desde 2017 dá vida para a Drag Themônia, Amoras Signoreth. Amoras Signoreth faz parte da Haus of Sisters e recentemente tornou-se Mama da Haus of Amoras. É Deejay, Performer, Apresentadora, Hostess, animadora de festas, cantora popular e intérprete. Para Amandha, o artista é motivo de orgulho devido sua representatividade e determinação no cenário cultural paraense.

Ed Luz

Natural de Acará, nordeste paraense, Ed Luz começou sua carreira na música gospel e migrou para o tecno-pop, que é uma adaptação do melody com uma pegada mais pop. Atualmente o artista LGBTQIA+ conquista novos espaços para a sua música. Com um show exclusivo e performático, Ed Luz consegue ser eclético e cheio de representatividade, algo que inspira Amandha Crystyna, e segunda ela, leva a voz para os artistas dos mais variados gêneros.