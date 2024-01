'Eu Recomendo': Cantora Thays Sodré mostra paixão e sentimento pelo ritmo Boi-Bumbá

Após o BBB24, o gênero Boi-Bumbá ganhou destaque em todo o Brasil, despertando o interesse de muitos em explorar esse gênero musical da região amazônica. Por isso, o 'Eu Recomendo' dessa semana convida a cantora e compositora, Thays Sodré para indicar três músicas do Boi-Bumbá.



Thays começou sua jornada musical aos 5 anos e fala com muita paixão sobre o ritmo que, como ela descreve, é um universo a descobrir. “Vale muito a pena conhecer mais todos esses artistas e ouvir muito mais os bois. As melodias são lindas, o ritmo é contagiante, tem aquele poder de mover multidões porque toca o coração. Dá uma sensação de magia ancestral e encantamento”, finalizou.

A primeira indicação de Thays é uma das mais conhecidas do ritmo: "Vermelho", hino do Boi Garantido, eternizada por Fafá de Belém e Davi Assayag, duas lindas vozes amazônidas. Essa canção já embalou muitas gerações e foi feita para homenagear o Boi Garantido, que tem a cor vermelha como sua cor oficial, é uma das primeiras canções que conheci do gênero”, explicou a cantora. Escrita por Chico da Silva, a música é uma homenagem ao Boi Garantido, cuja cor oficial é o vermelho.

Do Amazonas, voltamos para o Pará, com "Batalhão da Estrela", que carrega a emoção do Arraial do Pavulagem. Thays fala com paixão dessa indicação. “não tem como ouví-la e não sentir um calorzinho no coração, e até os olhos marejados. De melodia bonita, com força de multidão... Eu adoro!”, contou a compositora paraense.

A composição de Ronaldo Silva e Toni Soares, "Batalhão da Estrela", interpretada pelo grupo Arraial do Pavulagem, é um convite à nostalgia e à emoção. Thays Sodré destaca a melodia cativante, capaz de aquecer o coração e até mesmo levar lágrimas aos olhos. A força coletiva dessa canção, com sua melodia envolvente, é um testemunho do poder transformador da música na expressão da identidade cultural.

Transitando pelas fronteiras da Amazônia, Thays Sodré indica as melodias mágicas de Tião Carvalho, especialmente a canção "Povo do Japão". A cantora explica que a música, original do Maranhão, está entre suas favoritas por carregar uma magia singular “capaz de fazer sentir a música percorrendo cada centímetro do corpo e alcançando diretamente o coração”.

A diversidade de estilos e a riqueza das narrativas presentes nessas indicações de Thays Sodré mostram um pouco da profundidade cultural do Boi-Bumbá na região Amazônica. Conhecer esses artistas e explorar mais o vasto repertório dos bois é abrir as portas para um universo de magia e encantamento que só a cultura do norte do Brasil pode proporcionar.

Conheça Thays Sodré

Sua jornada na música começou aos cinco anos, quando foi introduzida à flauta-doce. Ao longo do tempo, Thays expandiu seu repertório para incluir outros instrumentos, como violão e clarinete, mergulhando em músicas brasileiras e paraenses.

A paraense se mudou para o Rio de Janeiro aos 16 anos, onde começou uma nova fase em sua jornada musical. Lá, ela se deparou com uma ampla variedade de estilos musicais que a inspiraram. A música nordestina, o forró pé-de-serra, e a influência de artistas como Dominguinhos, Anastácia, Cecéu, e outros começaram a moldar sua carreira e aprofundar suas raízes na música brasileira.