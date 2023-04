Musicista Luany Ferreira indica grupos de choro para conhecer 

No último domingo (23), foi-se comemorado o Dia Nacional do Choro, data que surgiu em homenagem à data de nascimento de Pixinguinha, um dos mais relevantes nomes da expressão cultural.

Em meados do século 19, o choro ganha destaque na cena musical brasileira. Nomes como Callado, Anacleto de Medeiros, Chiquinha Gonzaga entre outros estão entre os precursores do gênero. Derivado de uma mistura de ritmos africanos e europeus, o choro possui mais de 130 anos de existência. “A importância da comemoração desse dia é a valorização de uma música genuinamente brasileira, que é resultado de uma mistura de música africana com música europeia, é uma música que transparece a personalidade do povo brasileiro, a alegria, o gingado em sua cadência melodiosa”, explica a musicista Luany Ferreira.

Para comemorar a data, Luany, que faz parte do projeto Choro Vila Sorriso, veio ao Grupo O Liberal para indicar três grupos de choro que valem a pena conhecer e escutar.

Com 28 anos, Luany nasceu e cresceu em Icoaraci e começou a estudar música desde criança. A flauta transversal é o principal instrumento que ela toca. Licenciada em música, a paraense gravou, em 2016, o CD "Minha Lavra”, de Adamor do Bandolim em parceria com o Regional Engole o Choro, o qual era integrante. Além do trabalho com o choro, ela também se dedica ao carimbó. Atualmente, Luany toca com o grupo Choro Vila Sorriso, no qual faz o papel de solista e interpreta majoritariamente melodias de Pixinguinha.

A primeira indicação da musicista é o grupo Gente de Choro. “O regional Gente de Choro é um dos grupos mais antigos da cidade e estão todos os domingos na tradicional Casa do Gilson e oferecem o melhor do Choro paraense. Fazem parte desse grupo músicos de peso e mestres que são referência para novos instrumentistas e amantes do gênero”, explicou ela.

O segundo grupo que indica é o Mercado do Choro. “É um grupo que periodicamente promove rodas de choro gratuitamente em espaços públicos. Vale muito a pena seguir e conhecer o trabalho. Além de tudo, o conjunto possui lançamentos de álbuns e um EP de suas músicas autorais em plataformas digitais”, ressaltou Luany.

Por fim, ela indica o grupo o qual faz parte, Choro Vila Sorriso. “É um grupo jovem nascido de frente para o sol, em Icoaraci. Um dos objetivos principais do conjunto é levar o chorinho a espaços descentralizados e democratizar o acesso deste gênero ao público, pois o grupo acredita que a música é uma importante ferramenta para elevação do indivíduo e todos merecem viver essa experiência”, finalizou.

(*Estagiária Painah Silva, sob supervisão do Coordenador de Conteúdo de Cultura, Abílio Dantas)