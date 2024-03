Assinada a ordem de serviço para reforma do Ver-o-Peso e Feira do Açaí

Nesta quinta-feira (29), o prefeito de Belém Edmilson Rodrigues assinou a Ordem de Serviço para as obras de reforma do Complexo do Ver-o-Peso, marcando a primeira grande intervenção do espaço desde 2002, quando o complexo foi completamente reformado e estruturado. O gestor destacou que o custo da reforma será de R$63 milhões, provenientes de recursos municipais e federais.

Com um orçamento de R$ 63 milhões, a reforma abrangerá a Feira do Açaí, a feira tradicional e os Mercados de Peixe e de Carne, utilizando recursos próprios e federais. A empresa Multisul Engenharia, vencedora da licitação, será responsável pela reforma da Feira do Ver-o-Peso e da Feira do Açaí, sendo a única habilitada no processo.

Prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, assina Ordem de Serviço para reforma no Complexo do Ver-o-Peso (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

“O projeto Ver o Peso é um investimento de 63 milhões, que inicialmente vai implicar na reforma de toda a Feira tradicional, a Feira do Açaí, com a inclusão de equipamentos sanitários, sistemas de drenagem, de esgoto sanitário e a modernização da Feira como um todo. Além disso, o mercado de carne e o mercado de ferro. O edital está sendo lançado de hoje para amanhã nos dois mercados, mas o edital das feiras foi concluído semana passada e eu estou aqui para assinar a ordem de serviço, ou seja, a obra da reforma do novo Ver-o-Peso está iniciada e dentro de alguns meses vamos ter inauguração já de uma primeira etapa”, informou o prefeito de Belém.

O gestor municipal também informou que nesse primeiro momento, cerca de 500 feirantes serão remanejados para locais previamente acordados com as associações. “Inicialmente creio que cerca de 500, dos 1.500 feirantes serão remanejados para lugares negociados com associação, com o conjunto de feirantes. São 32 setores, sendo uma parte ficando no estacionamento da Feira do Ver-o-Peso, outra parte ficará aqui na Marquês de Pombal”.

Legado COP 30

Edmilson Rodrigues também anunciou que os feirantes passarão por um processo de requalificação, visando a recepção adequada aos estrangeiros que virão à capital paraense para a COP 30, bem como, após o evento.

“Mais uma coisa importante é que os feirantes serão alvo de um processo de requalificação a pedido deles. Vestimentas novas, com identificação em crachás novos e cursos de noções de língua estrangeira para ajudar a recepcionar os estrangeiros que chegam em Belém, que chegaram durante a COP e depois da COP, como um legado. Além de outras técnicas de administração de microempresas, ideias e mas manipulação de alimento e tudo que for necessário para que os feirantes se apresentem para o mundo, como eles são, competentes, representativos do maior símbolo da economia, da cultura, esse coração pulsante de Belém que é o Ver-o-Peso”, frisou o prefeito.

A fiscalização das obras será realizada pela Comissão de Fiscalização (Cofis), composta por 66 membros, dois de cada um dos 33 setores do Complexo Ver-o-Peso. Entre eles, está Dalci Cardoso, de 73 anos, feirante do setor de industrializados, que participou da primeira reforma há 22 anos e voltará a integrar a comissão. "O Ver-o-Peso é a nossa vitrine, precisamos cuidar bem dele e acredito que, com essa reforma, vamos tê-lo belo novamente", expressou Cardoso.

Lucas Quirino (Estagiário sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do núcleo de Atualidades)