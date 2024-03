Reforma do Ver-o-Peso começa nesta quinta-feira (29)

Nesta quinta-feira (29) começam as obras de reforma do Complexo do Ver-o-Peso, marcando a primeira grande intervenção do espaço desde 2002, quando o complexo foi completamente reformado e estruturado.

O pontapé inicial será na Feira do Açaí, seguida pela Ladeira do Castelo, segundo a Prefeitura de Belém. A previsão é de que a obra seja concluída em dezoito meses, com fiscalização a cargo da equipe do Departamento de Obras da Seurb (Secretaria Municipal de Urbanismo).

Com um orçamento de R$ 63 milhões, a reforma abrangerá a Feira do Açaí, a feira tradicional e os Mercados de Peixe e de Carne, utilizando recursos próprios e federais. A empresa Multisul Engenharia, vencedora da licitação, será responsável pela reforma da Feira do Ver-o-Peso e da Feira do Açaí, sendo a única habilitada no processo.

“Em breve teremos um Ver-o-Peso completamente reformado, trazendo dignidade para os trabalhadores e incentivando o comércio local e o turismo em nossa cidade”, anunciou em suas redes sociais o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues.

Legado COP 30

O projeto de reforma do Complexo do Ver-o-Peso, considerado uma das obras de maior impacto nos preparativos para Belém sediar a Conferência das Nações Unidas sobre o Clima (COP-30) em novembro de 2025, foi aprovado e recebeu recursos por iniciativa da gestão municipal junto ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A fiscalização das obras será realizada pela Comissão de Fiscalização (Cofis), composta por 66 membros, dois de cada um dos 33 setores do Complexo Ver-o-Peso. Entre eles, está Dalci Cardoso, de 73 anos, feirante do setor de industrializados, que participou da primeira reforma há 22 anos e voltará a integrar a comissão. "O Ver-o-Peso é a nossa vitrine, precisamos cuidar bem dele e acredito que, com essa reforma, vamos tê-lo belo novamente", expressou Cardoso.