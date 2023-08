Lula embarca neste domingo para a África do Sul para participar da 15ª cúpula do Brics

O presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participará nesta semana da 15ª cúpula do Brics - grupo formado por Brasil, Rússia, Índia, China e a própria África do Sul. O evento será realizada em Joanesburgo, de 22 a 24 de agosto.

Em seu perfil nas redes sociais, antes da viagem, o petista comentou sobre o encontro. "Hoje viajo para Joanesburgo, onde participo do 15º Encontro dos BRICS. Participei da criação desse importante bloco e volto para sua 15ª reunião entusiasmado com o potencial do Brasil no seu retorno ao cenário internacional. É fundamental a cooperação entre os países do Sul Global no enfrentamento das desigualdades, da crise climática e por um mundo mais equilibrado e justo. Bom domingo a todos", escreveu.

Um dos assuntos discutidos pelo grupo será a adesão de novos integrantes. Atualmente, não há um procedimento regular e normatizado para solicitar admissão ao grupo - o que pode ser definido na cúpula em Joanesburgo.

Os países que já manifestaram interesse são:

Arábia Saudita

Argélia

Argentina

Bahrein

Bangladesh

Belarus

Bolívia

Cazaquistão

Cuba

Egito

Emirados Árabes Unidos

Etiópia

Honduras

Indonésia

Irã

Kuwait

Marrocos

México

Nigéria

Palestina

Senegal

Tailândia

Venezuela

Vietnã

Além de Lula, o presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa; o presidente chinês, Xi Jinping; e o primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, são esperados na cúpula.

Por causa do risco de ser preso pelo Tribunal Penal Internacional por crimes de guerra contra a Ucrânia, o presidente da Rússia, Vladimir Putin, não irá à África do Sul. Ele enviará o ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergey Lavrov, para representar o país de forma presencial.