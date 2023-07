Presidente do Banco do Brics, Dilma Rousseff se reúne com Vladimir Putin na Rússia

A ex-presidente da República, Dilma Rousseff, atualmente à frente do Banco do Brics (NDB), se reuniu nesta quarta-feira (26) com o presidente da Rússia, Vladmir Putin, em São Petesburgo. Em nota à imprensa publicada no perfil de Dilma nas redes sociais, foi informado que ela participa nesta quarta-feira das atividades da 2ª Cúpula Rússia-África - Fórum Econômico e Humanitário, em São Petesburgo.

Além de Putin, Dilma Rousseff também terá uma reunião bilateral com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa. De acordo com o comunicado, essas reuniões têm como objetivo discutir a próxima Cúpula dos Brics, que será realizada na África do Sul nos dias 22 e 24 de agosto deste ano e irá tratar de temas como expansão de membros do NDB. O grupo também deve negociar tratados de comércio e cooperação com o objetivo em aumentar seu crescimento econômico.

A nota diz ainda que o Banco do Brics (NDB) não considerará novos projetos na Rússia devido às sanções relacionadas à guerra com a Ucrânia, uma vez que a instituição opera de acordo com as restrições aplicáveis nos mercados financeiros internacionais.

Ausência

Vladimir Putin não vai participar de cúpula dos Brics no país africano. Em março, juízes do Tribunal Penal Internacional (TPI) em Haia emitiram mandados de prisão ao presidente russo e para a Comissária para os Direitos da Criança da Rússia, Alekseyevna Lvova-Belova, por crimes de guerra em áreas ocupadas na Ucrânia. Por ser signatário do TPI, o governo sul-africano seria obrigado a prender Putin caso ele entrasse em solo nacional. Como resultado, ele será representado pelo chanceler Sergei Lavrov.