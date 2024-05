Comissão da Câmara aprova moção de repúdio ao show da Madonna no Rio: 'viés erótico'

Nesta quarta-feira (22/05), a Comissão de Previdência, Assistência Social, Infância, Adolescência e Família da Câmara dos Deputados aprovou uma moção de repúdio contra o show da cantora Madonna no Rio de Janeiro no início do mês. O requerimento foi apresentado pelos parlamentares Chris Tonietto (PL-RJ), Cristiane Lopes (União-RO), Clarissa Tércio (PP-PE), Dr. Allan Garcês (PP-MA) e Julia Zanatta (PL-SC).

A moção de repúdio é direcionada à própria Madonna, bem como a Anitta e Pabllo Vittar, que fizeram participações especiais durante o show. Além disso, o governador do Rio de Janeiro, Claudio Castro (PL), e o prefeito Eduardo Paes (PSD) também foram incluídos na moção.

VEJA MAIS

Os parlamentares justificaram o pedido alegando que a apresentação da The Celebration Tour promoveu “vilipêndio à fé da maioria da população brasileira, e do conteúdo nocivo apresentado, de forte viés erótico”.

“Em sua apresentação, a referida cantora utilizou-se de símbolos e elementos de ritos satânicos, em claro deboche à religião cristã, majoritária em todo o território nacional. Ademais, o caráter erótico e de inspiração pornográfica de suas coreografias – que simulavam posições sexuais e verdadeiras orgias no palco –, além de torná-las impróprias à audiência mais jovem da apresentação – que foi transmitida em rede nacional, sendo acompanhada por milhões de brasileiros de todas as idades, inclusive crianças –, ofende gravemente os princípios morais da maioria da população brasileira, e mesmo o mínimo padrão de decência necessário a uma convivência social harmoniosa”, argumentam os parlamentares.