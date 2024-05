VÍDEO: Fã que viralizou dançando hit de Madonna é demitida após ir ao show da cantora no Rio

Uma fã de Madonna que viralizou nas redes sociais ao aparecer dançando o hit da cantora "Holiday" foi demitida do emprego em que trabalhava após ir ao show gratuito da cantora na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, no último dia 4 de maio. Maria Solange, que mora em Guarulhos, na região metropolitana de São Paulo, viajou à capital carioca apenas para ver a artista.

Em um vídeo publicado nas redes sociais, Maria, que trabalhava em uma fábrica, lamentou a demissão: "Gente, estou desempregada. Infelizmente, eu e minha colega fomos demitidas no dia 15 de maio. Mas estou para entender o motivo pelo qual fui demitida. Nós dávamos o sangue pela empresa e, de repente, fomos demitidas".

A fã de Madonna lembrou que não trabalhou em alguns dias para dar entrevistas para falar da ligação com a cantora. "Tive umas faltas por ter dado algumas entrevistas, por ter viajado. Na verdade, até entendo porque fui demitida, mas a Jéssica, que nunca faltou, que sempre esteve presente, que sempre cumpriu com extras", disse Maria Solange.

"As minhas faltas foram comprovadas com atestado, até porque estive três dias doente com dengue. Com relação às outras, foi tudo por conta de entrevistas que foram [liberadas] junto com a minha chefe. Foi tudo feito dentro da fábrica, mas tudo bem", destacou a fã de Madonna.

Apesar de estar desempregada, Maria Solange disse que já procura outro emprego. "Já estou correndo atrás de outro e com o meu currículo pronto para ser entregue a pessoas e empresas que possam me dar oportunidade", disse a admiradora de Madonna.

(*Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web de oliberal.com)