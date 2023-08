Lula e Biden falam sobre mudanças climáticas e temas de importância global

Uma conversa por telefone que durou cerca de 30 minutos nesta quarta-feira (16), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, abordaram diversas questões de importância global, entrando em pauta inclusive a Cúpula da Amazônia.

O foco da conversa recaiu sobre a temática das mudanças climáticas, com Lula enfatizando a necessidade de intensificar o debate sobre essa questão crucial. Ele detalhou as discussões ocorridas durante a Cúpula da Amazônia, ocorrida em Belém na semana passada, ressaltando a importância da cooperação internacional na preservação ambiental e no combate às mudanças climáticas.

Biden expressou total concordância com as perspectivas levantadas por Lula. O presidente norte-americano reconheceu a responsabilidade dos países desenvolvidos no enfrentamento da crise climática e a importância de apoiar as nações em desenvolvimento para lidar com suas consequências.

Solidariedade em relação às vítimas dos incêndios no Havaí

Uma das áreas de cooperação discutidas foi a iniciativa conjunta de "trabalho decente", que será lançada em breve por Brasil e Estados Unidos. Esse projeto visa promover melhores condições de trabalho no século XXI, contando com a participação de representantes dos movimentos sindicais e da Organização Internacional do Trabalho (OIT). A conversa entre os líderes também trouxe à tona a solidariedade de Lula em relação às vítimas dos incêndios no Havaí, considerados os piores da história dos EUA.