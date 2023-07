Juiz federal anula política de asilo de Biden e suspende decisão por 14 dias

Nesta terça-feira (25), o juiz Jon Tigar, do tribunal distrital de São Francisco, anulou a política de asilo do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, que buscava controlar a migração na fronteira sul do país. O juiz considerou "ilegal" a política que forçava os solicitantes de asilo a pedirem admissão nos EUA a partir de seus países de origem ou de países pelos quais passassem no caminho até o território americano.

A decisão pode levar o governo dos EUA a aceitar novamente os pedidos de asilo de qualquer requerente que entre no país, o que pode resultar em uma nova onda de migrantes na fronteira com o México. Contudo, Tigar suspendeu sua decisão por 14 dias, concedendo tempo para que a administração Biden recorra.

Departamento de Justiça vai buscar uma suspensão da decisão

O Departamento de Justiça já declarou que discorda da decisão do juiz e irá apelar, buscando também uma suspensão mais longa da implementação da política de asilo. Em comunicado, o departamento afirmou estar confiante de que as regras implementadas pela administração Biden em maio são um exercício legal da ampla autoridade concedida pelas leis de imigração.

A decisão ocorreu em resposta a um caso movido por grupos de defesa dos migrantes, que contestaram a nova abordagem anunciada por Biden em maio, visando conter o fluxo de aproximadamente 200.000 migrantes que tentam atravessar a fronteira sul a cada mês. Esses grupos argumentam que a política de Biden presume a inelegibilidade para asilo dos migrantes na fronteira.