'Decisão muito difícil da minha parte', diz Biden sobre envio de munições de fragmentação à Ucrânia

Cigarros eletrônicos

Apesar de proibida, a venda desses aparelhos continua no Brasil. Penalidades variam de advertências a multas.



Veículos em alta

A produção de veículos cresceu 3,7% nos primeiros seis meses de 2023, ao alcançar no País as 1,13 milhão de unidades.

Joe Biden (J. Bosco)

"Decisão muito difícil da minha parte.”

Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que autorizou o envio de munições de fragmentação à Ucrânia. O tipo de armamento é proibido em mais de 100 países por causa dos danos causados à população civil.

MARAJÓ

PROCURA

Todas as empresas que estão fazendo linha para o Marajó Oriental estão viajando lotadas neste verão, transportando passageiros principalmente para os municípios de Soure, Salvaterra, Ponta de Pedras e Cachoeira do Arari, os quatro que mais recebem turistas. Uma das empresas, que antes trabalhava só com a lancha Golfinho, inseriu dois navios para a região – “O campeão V” e “O campeão IX” –, que juntos levam em média 500 pessoas por dia para Soure e Salvaterra. Já a empresa Henvil tem transportado a média de mil passageiros por dia, aumentando para 1,2 mil aos finais de semana, o que exigiu a inclusão de duas viagens nas noites de quinta e sexta-feira, às 20h e 21h, a fim de atender a demanda. Ainda assim, se o passageiro não comprar a passagem com antecedência mínima de 24 horas e deixar para a hora do embarque, ele dificilmente viajará. A avaliação geral das empresas é que o turismo no Marajó vai superar largamente todos os anos anteriores, inclusive o ano passado, quando o arquipélago viveu o retorno do turismo pós-pandemia.

MOSQUEIRO

INFORMAIS

A promessa de mais ônibus nas linhas de Mosqueiro para este final de semana animou os trabalhadores informais, que esperam um final de semana lucrativo. Este ano, somente para o mês de julho, foram cadastrados temporariamente 325 trabalhadores e trabalhadoras da economia informal, licenciados pela Agência Distrital de Mosqueiro somente para atuação durante o veraneio de 2023. Esse número extra foi dividido nos setores da Praça da Matriz, no bairro da Vila; e no calçadão das praias do Farol e do Chapéu Virado, áreas que foram as primeiras a receber lotação máxima de vendedores ambulantes. Pelo balanço da Agência, a maioria dos pequenos negócios de verão é de gastronomia, com venda de refeições e lanches, seguida de produtos diversos como água, refrigerantes e itens de moda praia. A Agência alerta que o chamado licenciamento eventual é válido apenas para este mês de julho.

MEDALHA

CÂMARA

A Assembleia de Deus de Belém deverá ganhar homenagem na Câmara dos Deputados logo no dia 3 de agosto, pelos 112 anos de fundação, com sessão solene prevista para as 15h, no Plenário Ulysses Guimarães. A proposição é do deputado Raimundo Santos (PSD-PA), que também apresentou o projeto de resolução 92/2023 no último dia, para instituir na Casa a “Medalha do Mérito Evangélico Daniel Berg e Gunnar Vingren”, honraria a ser outorgada a personalidades e instituições com iniciativas de destaque no âmbito da evangelização com reflexo na sociedade brasileira.

TRANSTORNOS

OFÍCIO

Advogados e pessoas que utilizam os serviços do cartório de 1º Ofício de Castanhal reclamam da redução no ritmo de atendimentos, depois que foi anunciada a mudança da atual tabeliã por um técnico que virá de outro Estado. Ela não estaria dando prioridade para demandas menos importantes, como o reconhecimento de assinaturas, e dando mais atenção a outras que envolvem mais recursos, como é o caso do registro de imóveis. Devido à leniência, a direção do Conselho Regional dos Corretores de Imóveis (Creci) na cidade emitiu nota de repúdio a essa situação, que é uma reclamação também de clientes que não estão ligados à entidade.

TCE

VIRTUAL

O Tribunal de Contas do Estado do Pará (TCE-PA) completa hoje 76 anos de criação como órgão de controle externo. Nos últimos anos o órgão vem experimentando aumento de produtividade nas sessões plenárias. No primeiro trimestre deste ano registrou crescimento de 23,16% do número de processos julgados e apreciados. Uma das inovações recentes foi o Plenário Virtual. Criado em novembro de 2022, o Plenário Virtual permite a realização de sessões com mais economia de recursos, de forma mais produtiva, garantindo celeridade na apreciação e julgamento de processos que exigem maior atenção, além da racionalização e padronização dos procedimentos.

OAB

ARGUIÇÃO

Foi marcada para 3 de agosto a arguição dos doze inscritos no processo para preencher a vaga no Tribunal de Justiça do Pará, que pertence ao chamado Quinto Constitucional. A cadeira está desocupada desde outubro de 2021, com a aposentadoria do desembargador Milton Nobre. Com apenas doze dos candidatos na disputa, não será feita a consulta à classe com voto direto. Os integrantes da lista sêxtupla a ser enviada para o TJPA serão escolhidos pelo Conselho da Ordem.

EM POUCAS LINHAS

► A diretoria da Cosanpa está acompanhando de perto o plano de ação da Operação Verão em municípios do interior do Estado. De acordo com o presidente da companhia, José Fernando Júnior, a meta de julho é não deixar os turistas sem água. Por isso, o trabalho foi reforçado em Salinas, Mosqueiro, Outeiro, região bragantina e em Alter do Chão, em Santarém, que entre os pontos turísticos tem uma das situações mais críticas em relação ao abastecimento.

► Diante de um sistema de transporte urbano de ônibus com graves problemas para atender a população de Castanhal, o município tem registrado o avanço do transporte por meio de motocicletas. Hoje, a única associação registrada há mais de 20 anos já tem 350 profissionais. Mas, recentemente, a entrada em cena de um grupo de motociclistas com mais de 500 motos de todo tipo de cilindradas está dando dor de cabeça aos usuários, que temem viajar em motos muito pequenas, de baixas cilindradas e com pouca estabilidade. Mas o fato é que os dois grupos brigam por legalização e já ocuparam recentemente o prédio da Câmara de Castanhal para exigir uma definição do poder público, que na próxima semana deve tratar novamente do tema na Câmara.

► A Secretaria de Estado de Obras Públicas (Seop) se juntou à Prefeitura de Belém, durante a semana, para um mutirão de coleta de lixo e limpeza de vias públicas na capital paraense. A ação conjunta envolveu 231 trabalhadores em diversas frentes de trabalho, e até ontem resultou na coleta de cerca de 30 toneladas de lixo das ruas de Belém. As equipes seguem na próxima segunda-feira fazendo a execução de serviços de limpeza de calçada, meio-fio, capinagem, pintura das vias, roçagem e recuperação das calçadas para melhorar a mobilidade urbana.