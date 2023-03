Dilma Rousseff inicia trabalhos como presidente do banco dos Brics

Indicada pelo governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao cargo de presidente do Novo Banco de Desenvolvimento (NBD), o banco do Brics, a ex-presidente do Brasil, Dilma Rousseff, iniciou nesta terça-feira (28) os trabalhos à frente da Instituição. Ela visitou a sede do banco, em Xangai, e já participou da primeira reunião no comando do NBD.

O nome de Dilma à frente da Instituição foi confirmado na última sexta-feira (24), após ser aprovado por um comitê com ministros da Economia dos outros países que, juntamente com o Brasil, fazem parte do bloco – África do Sul, China, Índia e Rússia. Cabia ao Brasil indicar um novo nome para comandar o banco.

Dilma ficará no lugar do também brasileiro Marcos Troyjo, diplomata que foi indicado à presidência do banco do Brics em 2020 por Jair Bolsonaro. O mandato dela à frente do banco vai até julho de 2025.

O Novo Banco de Desenvolvimento (NBD) é responsável pelo financiamento de projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável dos países que fazem parte da instituição.