VÍDEO: Mais de 100 baleias encalham em praia na Austrália; ao menos 20 já morreram

Equipes de resgate estão realizando uma força-tarefa para tentar salvar cerca de 140 baleias-piloto que estão encalhadas em uma praia, localizada na costa sudoeste da Austrália, desde a madrugada desta quinta-feira (25/4). Segundo especialistas que atuam no local, mais de 20 animais não resistiram e morreram. Veja vídeo:

O grupo de baleias encalhou em uma praia de águas rasas popular na região. As autoridades informaram que profissionais estão no local, incluindo veterinários e cientistas marinhos, para auxiliar no resgate dos animais.

Se o resgate não funcionar, o procedimento é de Eutanásia

Apesar da força-tarefa, o Departamento de Biodiversidade, Conservação e Atrações da Austrália Ocidental afirmou que, com base em casos anteriores, o resgate desses animais é difícil. “Estes eventos geralmente resultam na eutanásia dos animais encalhados como o resultado mais humano”, disse o porta-voz do órgão.

As baleias-piloto são conhecidas pelos laços sociais e união forte entre os membros de um mesmo grupo. Por isso, quando uma delas acaba encalhando, as restantes a seguem.

Segundo episódio em menos de um ano

Essa é a segunda vez em menos de um ano que baleias dessa espécie encalham na costa australiana. Na última vez, em julho de 2023, quase 100 animais morreram após ficarem presos na beira da praia.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com