Moraes ironiza fala de Eduardo Bolsonaro: 'cabo, soldado e coronel estão presos e STF aberto'

Durante o encerramento de um seminário internacional sobre inteligência artificial, democracia e eleições, no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o presidente da Corte, ministro Alexandre de Moraes, fez referência aos ataques às sedes dos três poderes, em Brasília, em 8 de janeiro de 2023, ironizando uma fala do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP). “Todos se recordam que bastava um cabo e um soldado para fechar o STF”, disse o ministro. “O cabo, soldado, coronel estão todos presos, e o STF está aberto e funcionando”, acrescentou. As informações são da CNN Brasil.

Em 2018, Eduardo Bolsonaro (PL-SP) disse que bastariam “um cabo e um soldado” para fechar o Supremo Tribunal Federal (STF). “Como não foi um cabo e um soldado, foram milhares de pessoas que destruíram o prédio do STF. Foram para o confronto”, afirmou Moraes, em referência aos atos de 8 de janeiro.

Ele discursou sobre o movimento que define como “novo populismo digital extremista”. Para o ministro, esse movimento tem atuado para minar os “pilares da democracia ocidental”, como a imprensa livre, as eleições e o Poder Judiciário. Moraes considera ainda que o populismo digital extremista não adota o “golpe à moda antiga”, com “tanque na rua” e fechamento de instituições como o Congresso, mas baseia sua força nas redes sociais.