Novo Programa de Aceleração do Crescimento (PAC) vai trazer mais empregos ao Pará

O deputado federal Airton Faleiro (PT), que ajudou a articular as obras do Pará no Novo PAC, aponta que o Pará foi um dos estados mais contemplados com obras no programa. “A retomada do PAC é uma vitória política do povo brasileiro, principalmente do estado que mais precisam de obras de infraestrutura. O PAC é a garantia de um crescimento com geração de emprego, serão muitas obras que vão gerar muito emprego. Isso comprova que o terceiro governo do Lula será voltado para a Amazônia. As principais demandas de obras de infraestrutura rural e urbana estão sendo atendidas, principalmente as rodovias federais”.

Já o presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Pará (Sinduscon), Fabrizio Gonçalves, declara que o anúncio do Novo PAC traz a perspectiva a execução de grandes obras que vão gerar muitos empregos por todo o Brasil, movimentando toda a cadeia das indústrias da construção. “A perspectiva é de maior crescimento do setor da construção civil além do que já prevíamos para 2024”.