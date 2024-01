Ministério das Cidades destina R$ 11,4 milhões para os municípios paraenses de Breves e Afuá

O ministro das Cidades, Jader Filho, assinou nesta sexta-feira (26) dois contratos de repasse de recursos para os municípios paraenses de Afuá e Breves, no arquipélago do Marajó. Na ocasião, ele incentivou os prefeitos a protocolarem junto à pasta que comanda mais projetos que venham beneficiar a população desses municípios.

“Então corre lá, inscreve seu projeto para que a gente possa vir aqui de novo ainda esse ano trazendo boas notícias para a população”, incentivou. E prometeu que as obras contratadas na gestão federal serão terminadas ainda no decorrer deste mandato. Jader Filho lembrou que, em março de 2023, o Ministério já havia repassado um valor de R$ 700 mil para obras de asfaltamento no município de Breves.

Também para Breves foi autorizado o repasse de R$ 4.785.919,00, com contrapartida da Prefeitura Municipal de R$ 214.081, para pavimentação de vias urbanas, garantindo melhoria tanto na trafegabilidade de veículos e pedestres como no escoamento da produção rural para os centros consumidores.

Segundo o prefeito de Breves, Xarão Leão, o recurso que será liberado pelo Ministério das Cidades vai beneficiar 2,5 quilômetros de vias com pavimentação, drenagem e passeio público.

Em Afuá, também no Marajó, o Ministério destinou recursos para a construção de passarelas em alvenaria nas ruas Frei Faustino Legarda e Sergio Malaquia, no valor de R$ 6.701.628,00, sendo que a Prefeitura Municipal disponibilizará R$ 278.372,00 como contrapartida.

Plano para desastres causados pelas chuvas

O ministro das Cidades reiterou, na quinta-feira (25), que o Novo PAC Seleções (Programa de Aceleração do Crescimento) irá priorizar obras de drenagem e contenção de encostas, em resposta aos danos causados pelas chuvas em diversas regiões do país. A pasta ainda não definiu os projetos específicos, mas, considerará o risco e o impacto das populações afetadas.

A primeira fase do programa contou com R$ 65,2 bilhões, dos quais R$ 1,67 bilhão foi destinado para a contenção de encostas e R$ 4,8 bilhões para obras de drenagem urbana. A próxima fase terá um orçamento de R$ 70,8 bilhões e está prevista para ser lançada no início de 2025.