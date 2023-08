Novo PAC anuncia investimentos de R$ 75,2 bilhões para impulsionar o Pará

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva divulgou o renovado Programa de Aceleração do Crescimento (PAC), nesta sexta-feira (11), delineando um projeto que abarca cerca de 2 mil empreendimentos, com 1,7 mil sendo indicados pela União e 300 pelos governadores. O Estado do Pará, contemplado por investimentos robustos que ultrapassam os R$ 75,2 bilhões, testemunhou o anúncio durante a cerimônia realizada no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, na qual o governador Helder Barbalho também esteve presente.

Helder Barbalho, escolhido para discursar em nome de todos os governadores, enfatizou a importância da união institucional e defendeu o PAC como um instrumento de desenvolvimento, inclusão social, mitigação de desigualdades e criação de oportunidades. Ele ressaltou que o programa não apenas propicia a realização de projetos estratégicos, mas também fortalece a competitividade do país e abraça as particularidades regionais, enraizando energia e oportunidades.

"Fui prefeito quando a primeira rodada do PAC foi lançada. Naquela época, fui convocado para expressar os anseios de uma cidade amazônica chamada Ananindeua. Agora, após alguns anos, é gratificante saber que teremos um novo PAC e que o Brasil se engajará em uma nova agenda de investimentos com justiça social em prol do povo brasileiro", completou Barbalho, evidenciando a continuidade do compromisso com o desenvolvimento.

PAC prevê obras como duplicação de trechos incluindo acesso a Salinas

Quando se trata de infraestrutura, o Pará terá a concretização de 10 projetos abarcando diferentes domínios. Entre as ações, estão obras de saneamento básico que envolvem coleta e tratamento de esgoto. No contexto da mobilidade, a BR-316 será duplicada em trechos entre Castanhal, Santa Maria e o acesso a Salinas. A Rodovia Transamazônica, BR-230, terá seu trecho entre Medicilândia e Rurópolis pavimentado. A pavimentação da BR-422, entre Novo Repartimento e Tucuruí, também faz parte do projeto.

O novo PAC também abrange obras em rodovias como as BRs 308 e 163, que receberão pavimentação nos segmentos entre Bragança e Viseu, e Rurópolis e Miritituba, respectivamente. Na esfera da mobilidade, o programa prevê intervenções no derrocamento do Pedral do Lourenço entre Marabá e Baião, otimizando ainda mais o transporte de cabotagem.

Além dessas iniciativas, destacam-se os investimentos em pontes, como a sobre o rio Xingu, no Distrito de Belo Monte, e outra sobre o rio Araguaia, conectando o Pará ao Tocantins, na cidade de Xambioá. A hidrovia Tapajós também faz parte da lista de projetos de infraestrutura do PAC, indicando um compromisso abrangente e ambicioso com o desenvolvimento sustentável do Pará.