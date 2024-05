Belém é contemplada com mais de 500 unidades do Minha Casa, Minha Vida no Novo PAC

A cidade de Belém foi contemplada com recursos para "produção habitacional" dentro do "Minha Casa, Minha Vida", no Novo PAC Seleções, que teve os resultados divulgados nesta quarta-feira (08.05), pelo ministro das Cidades Jader Filho. Conforme a apresentação feita pelo ministro, serão destinados R$ 85 milhões para 530 unidades habitacionais no Tucunduba, na capital paraense. Os investimentos foram incluídos na lista de ações para "Urbanização de Favelas", uma das cinco modalidades do Novo PAC.

Jader Filho afirmou que o atual governo já selecionou 302 mil unidades do Minha Casa, Minha Vida, em todo o Brasil. Nesta etapa, foram selecionadas mais 7.555 moradias.

Investimentos

Na modalidade "Urbanização de favelas", o programa selecionou investimentos que somam R$ 5,3 bilhões e irão beneficiar 48 municípios em todo o país. "Nesses eventos climáticos, o primeiro efeito que acontece são nas nossas periferias. A gente vai trabalhar contenção de encostas, drenagem, regularização fundiária, saneamento básico e asfalto. São obras de magnitude que vão ter uma extensão muito grande, fora o atendimento do "Minha Casa, Minha Vida"", disse Jader Filho.

A cerimônia de apresentação do resultado do Novo PAC que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros do governo, deputados e senadores.