Confira quais municípios do Pará terão ‘Minha Casa, Minha Vida Rural’

Uma articulação de parlamentares federais garantiu, junto à Caixa Econômica Federal e ao Ministério das Cidades, a construção de unidades habitacionais em três municípios paraenses, do Programa Minha Casa, Minha Vida Rural e Entidades. O anúncio sobre a vinda do programa ao Pará foi feito, na quarta-feira (10/04), na presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, entre outras autoridades, em Brasília (DF).

As modalidades têm por objetivo oferecer moradia para a população urbana organizada e para agricultores familiares, povos indígenas, integrantes de comunidades remanescentes de quilombos rurais e povos e comunidades tradicionais residentes em áreas rurais.

Quais municípios do Pará terão ‘Minha Casa, Minha Vida Rural’?

No Pará, foram contemplados os municípios:

Capitão Poço;

Garrafão do Norte;

Irituia.

À frente da articulação política estiveram o deputado estadual Antônio Tonheiro; o senador Beto Faro e a deputada federal Dilvanda Faro; e, ainda, o ministro Jader Filho e o governador Helder Barbalho.

VEJA MAIS

Comunidades rurais

Em Capitão Poço, município do nordeste paraense, serão 100 unidades habitacionais rurais para as associações da Comunidade do São Pedro de Induá e dos Produtores Rurais da Sombrinha. Em Irituia, também no nordeste estadual, o Instituto Transformar receberá 100 casas.

Para Garrafão do Norte, 150 unidades serão destinadas à Associação Tembé das Aldeias Frasqueiras e 34 para a Associação de Remanescentes de Quilombos do Cutuvelo.

Trabalhadores rurais e o deputado estadual Antônio Tonheiro

O deputado estadual Antônio Tonheiro agradeceu ao governador Helder Barbalho e ao ministro das Cidades, Jader Filho, pela sensibilidade no atendimento da solicitação dele.

"Temos um governador, um ministro das Cidades e um presidente que pensam nos menos favorecidos. Que entendem que o problema da moradia é uma das maiores angústias da nossa gente. Estamos gratos por olharem pelo nosso povo", disse Tonheiro.

O anúncio foi acompanhado presencialmente de modo online por lideranças comunitárias e políticas, conforme programa transmitido em rede nacional pelo canal do Governo Federal no YouTube.