Famílias de Belém serão sorteadas para mil unidades habitacionais do Residencial Viver Val-de-Cans 

Famílias pré-selecionadas pelo Programa Viver Belém – Minha Casa Minha Vida participarão de sorteio público, a partir das 9h30 de amanhã (3), para concorrer a mil unidades habitacionais do Residencial Viver Val-de-Cans. O processo, realizado pela Prefeitura de Belém, ocorrerá no gabinete do prefeito e será transmitido, ao vivo, pelas redes oficiais da Prefeitura.

O Residencial Viver Val-de-Cans estava ocupado há cerca de cinco anos por aproximadamente 300 famílias e acaba de passar por uma reintegração de posse definida pela justiça em favor da Caixa Econômica Federal, executora das obras. Com isso, o projeto vai passar por avaliação e definição dos serviços necessários para a retomada das obras.

As inscrições podem ser feitas no site Viver Belém . Para concorrer a uma unidade habitacional do programa, é necessário ter renda familiar de até R $2.640,00.

VEJA MAIS

Pré-seleção

Enquanto isso, a Secretaria Municipal de Habitação (Sehab) responsável pela seleção das famílias que atendem aos requisitos do Programa Minha Casa Minha Vida em Belém, realiza o sorteio, a triagem e prepara a documentação necessária.Todos os pré-selecionados sorteados terão a documentação encaminhada para análise e aprovação da Caixa Econômica Federal, para confirmar se estão aptos a prosseguir para a seleção final.

Transmissão ao vivo

Qualquer pessoa poderá acompanhar o sorteio que terá transmissão ao vivo pelas redes oficiais da Prefeitura a partir das 9h30. Representantes de órgãos fiscalizadores também foram convidados para acompanhar o trabalho, medida adotada pela atual gestão para garantir mais transparência ao processo.

Histórico

A obra chegou a quase 30% de execução e tinha previsão de entrega em 2019, mas foi paralisada na gestão anterior e acabou ocupada. Agora, após ação judicial da Caixa Econômica Federal, houve desocupação e as obras serão retomadas.

Com informações da Prefeitura Municipal de Belém

Eva Pires (estagiária sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do núcleo de Atualidade)