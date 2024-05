Presidente Lula reforça realização da COP 30 em Belém: ‘vai ser evento de grande magnitude’

Durante a apresentação do resultado do Novo PAC Seleções Cidades, com a relação dos municípios contemplados com investimentos em obras e serviços, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reafirmou a realização da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30), em Belém, no final de 2025. O petista usou parte da sua fala para destacar os efeitos das mudanças climáticas no planeta.

“Eu não sei o Deus está pensando, não sei o que aconteceu no planeta terra, mas o que aconteceu no Rio Grande do Sul é um aviso para todos nós seres humanos. Nós precisamos ter em conta que a terra está cobrando”, disse Lula. “No Rio Grande do Sul foi um, mas têm acontecido coisas estranhas em tudo quanto é lugar do país e do mundo. Nós temos tempo de mudar isso”, acrescentou, destacando em seguida a realização da COP no Brasil.

“É por isso que nós estamos muito empenhados em fazer uma COP no estado do Pará, em que a gente vai pedir para a Amazônia falar para o mundo. Todo mundo dá palpite sobre a Amazônia, mas nós queremos que a Amazônia diga para o mundo o que ela deseja. E isso vai acontecer, nós vamos fazer a grande COP, acho que vai ser o melhor evento climático que nós já fizemos. Não vai ser uma coisa pequena, vai ser uma coisa muito grande, e eu quero que os deputados e senadores acompanhem, porque vai ser um evento de muita magnitude”, afirmou Lula.

As declarações foram dadas durante solenidade no Palácio do Planalto, nesta quarta-feira (08.05). Na ocasião, o ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou o resultado do Novo PAC Seleções, que contemplou dois eixos, Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes, em cinco modalidades: Abastecimento de Água – Rural; Periferia Viva - Urbanização de Favelas; Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas; Regularização Fundiária; e Renovação de Frota. Os investimentos somam R$ 18,3 bilhões.