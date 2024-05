Novo Pac atendeu todas as propostas de prevenção a riscos no RS; Pará também foi contemplado

O ministro das Cidades, Jader Filho, anunciou, na manhã desta quarta-feira (08.05), o resultado do Novo PAC Seleções, que contemplou dois eixos Água para Todos e Cidades Sustentáveis e Resilientes, em cinco modalidades: Abastecimento de Água – Rural; Periferia Viva - Urbanização de Favelas; Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas; Regularização Fundiária; e Renovação de Frota. Os investimentos somam R$ 18,3 bilhões.

Os efeitos das mudanças climáticas nas cidades foram observados durante a seleção. "Essa é uma preocupação muito forte que permeia esse governo, depois do descaso de muitos anos envolvendo as causas climáticas", ressaltou Jader Filho, durante cerimônia que contou com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ministros do governo, deputados e senadores.

Governo anuncia resultados do novo Pac Foto: Marcelo Camará Foto: Marcelo Camará Foto: Marcelo Camará Foto: Marcelo Camará Foto: Marcelo Camará

Segundo ele, em relação aos investimentos de "prevenção a riscos - contenção de encostas", todas as propostas apresentadas no estado do Rio Grande do Sul foram aceitas. Os municípios gaúchos sofrem com as fortes chuvas, que já mataram 95 pessoas, segundo a última atualização da Defesa Civil do Estado, divulgada na manhã desta quarta.

Em todo o Brasil, 395 localidades de 91 municípios em 14 estados serão atendidos com recursos para projetos de prevenção a desastres naturais. Os investimentos chegam a R$ 1,4 bilhão.

Novo Pac

Os 26 estados e mais o Distrito Federal foram contemplados no Novo Pac, que atenderá 532 municípios.

Na modalidade Renovação da Frota, R$ 10,8 bilhões serão destinados na aquisição de 2.529 ônibus elétricos, 2.782 Euro 6 e 39 veículos sob trilhos para renovar a frota e equipamentos do transporte urbano brasileiro, beneficiando 98 municípios em 20 estados. "Todos os municípios que tinham capacidade de tomar o financiamento (nessa modalidade), foram atendidos", disse Jader Filho.

O programa também selecionou R$ 5,3 bilhões para urbanização de favelas, beneficiando 48 municípios. Nessa modalidade, conforme a apresentação feita pelo ministro Jader Filho, serão contempladas 530 unidades do programa "Minha Casa, Minha Vida" no Tucunduba, em Belém.

Para abastecimento de água - rural serão R$ 400 milhões em 247 municípios, com o objetivo de ampliar o acesso e a qualidade dos serviços de abastecimento de água em áreas rurais brasileiras.

O Novo PAC Seleções investirá ainda R$ 313 milhões, em 197 municípios, na modalidade de regularização fundiária.