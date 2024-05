Presidente Lula e ministro Jader Filho anunciam resultados do Novo PAC Seleções Cidades

O Governo Federal anuncia, nesta quarta-feira (08.05) os resultados do Novo PAC Seleções Cidades, que vai contemplar 533 municípios em 27 estados. Segundo o Ministério da Cidades, a seleção compreende dois eixos e cinco modalidades: Abastecimento de Água – Rural; Periferia Viva - Urbanização de Favelas; Prevenção a Desastres Naturais: Contenção de Encostas; Regularização Fundiária; e Renovação de Frota. Juntas, elas somam somam R$ 18,3 bilhões em investimentos:

Governo anuncia resultados do novo Pac Foto: Marcelo Camará Foto: Marcelo Camará Foto: Marcelo Camará Foto: Marcelo Camará Foto: Marcelo Camará

Os resultados serão anunciados em solenidade Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença do Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, do ministro da Casa Civil, Rui Costa, e do ministro das Cidades, Jader Filho.

Conforme informações divulgadas pelo Ministério das Cidades, neste Novo PAC Seleções, o foco foi nas áreas urbanas e regiões metropolitanas, já que os projetos selecionados estão dedicados a resolver problemas urbanos. "Há projetos de renovação de frotas de ônibus elétricos, regularização fundiária urbana, obras de encostas, do Periferia Viva (obras em favelas integradas ao espaço local) e abastecimento de água em áreas rurais. Todas as Unidades da Federação foram contempladas".