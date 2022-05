Starlink: saiba como contratar a internet via satélite de Elon Musk no Brasil

A Starlink - um serviço de internet via satélite da SpaceX -, criada pelo bilionário Elon Musk, já está autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) a operar como empresa de telecomunicações no Brasil. Saiba como contratar a internet e quanto custa o ‘kit’ de instalação:

Como contratar a internet de Elon Musk no Brasil?

Já é possível reservar a contratação do serviço pelo site da Starlink. Quem reservar os kits de instalação podem recebê-los já nos próximos meses. De acordo com o mapa de cobertura, os brasileiros serão atendidos pelo serviço até o primeiro trimestre de 2023.

Quanto custa o kit de instalação e a mensalidade?

O kit de instalação contém a antena principal e um roteador. No Brasil, o kit com antena principal e um roteador vão custar cerca de R$ 3.000,00, sem contar com o valor do frete, que sai por mais R$ 365,00. Desenbolsando em torno de R$ 3.365,000.

Quais são as velocidades?

Em média entre 100 e 200 Mbps de velocidade de download. Em upload, a velocidade é bem mais baixa, algo em torno de 10 Mbps.