Patrícia Abravanel compara Elon Musk a Noé e causa polêmica na web

A postagem que a apresentadora Patrícia Abravanel fez ao bilionário Elon Musk ganhou grande repercussão. A herdeira de Silvio Santos fez uma homenagem à personalidade nas suas redes sociais.

Elon Musk participou de um encontro do empresário com o presidente Jair Bolsonaro (PL), em São Paulo. Patrícia Abravanel também esteve presente, junto com o seu marido, o Fábio Faria, ministro das Comunicações.

Na publicação, a apresentadora comparou o dono da Tesla com Noé, da Bíblia, e causou uma grande polêmica nas redes sociais.

“O Senhor disse a Noé que construísse uma arca na qual sua família e ‘tudo o que vive, de toda a carne’ (Gênesis 6:19) fossem salvos do Dilúvio. Noé foi tido por louco. Estudiosos dizem que nunca havia chovido na terra antes. Mas lá estava Noé, falando de um dilúvio e construindo um barco gigante. Seria Noé um louco ou um visionário habilidoso escolhido por Deus?”, escreveu ela em um trecho da publicação.

A postagem dividiu opiniões, o youtuber Felipe Neto rebateu o comentário da filha do Dono do Baú: “A moça comparou Elon Musk com Noé. A melhor parte do discurso da Patrícia Abravanel é: ‘estudiosos dizem que nunca havia chovido na Terra antes’. Gente?”.

O nome dela foi parar nos assuntos mais comentados do Twitter e, na rede, os usuários não perdoaram Patrícia Abravanel.

“Se a Arca de Elon vai levar gente como Patrícia Abravanel, prefiro ficar na terra mesmo”, disparou um. “Patrícia Abravanel transformou o bilionário em herói bíblico. Um exemplo perfeito de como a religião é usada pelo capitalismo. Perfeito e assustador”, ponderou outro.

Na publicação original ela escreveu viagem com J, alterado alguns momentos depois. O assunto também ganhou repercussão.