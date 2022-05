'Essa pessoa veio para ajudar a nossa Amazônia', afirma Bolsonaro sobre Elon Musk

Comida para as comunidades

A Câmara Federal aprovou a medida provisória que garante a distribuição de cestas de alimentos aos quilombolas.



Sem medo

Ciclistas ignoram os riscos de acidentes e continuam trafegando pela pista exclusiva para os ônibus do BRT de Belém.

"Essa pessoa veio para ajudar a nossa Amazônia.”

Em transmissão ao vivo nas redes sociais, o presidente Jair Bolsonaro afirmou, ontem à noite, que teria hoje um encontro reservado com uma “pessoa reconhecida no mundo todo”. Apesar de ele não revelar a identidade, a imprensa confirmou que o convidado é o bilionário Elon Musk. O encontro acontecerá às margens do “Conecta Amazônia”, evento para discutir marcos regulatórios e conectividade nas escolas da região amazônica.

COVID-19

DESCASO



A queda do número de casos graves e de internações pela covid-19 fez com que a população baixasse a guarda em relação ao novo coronavírus, o que está preocupando as autoridades de saúde em todo o País. Em Belém, 48.887 pessoas já receberam a quarta dose contra o vírus. Esse número representa somente 16,29% do público elegível para a fase atual da campanha, que inclui pessoas com mais de 60 anos de idade, professores, trabalhadores da saúde e agentes de segurança. A nova dose de reforço pode ser aplicada em todos que fazem parte desses grupos e que receberam a dose anterior há pelo menos quatro meses.



INFLUENZA



E tem sido baixa também a procura, em Belém, pela vacina contra a influenza. Segundo a Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), 76.155 procuraram pelo imunizante, o que representa 19,59%. À coluna, a Sesma informou que não tem previsão de abrir a campanha para novos grupos “porque ainda não foi atingida a cobertura de 95% para cada grupo prioritário como recomenda o Ministério da Saúde”.

CALOR

AMOSTRA



Os dias de sol e calor desta semana são apenas uma amostra do que espera pelos moradores da Região Metropolitana de Belém a partir de junho. Segundo a Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Sustentabilidade, o mês de maio ainda vai registrar chuvas intensas porque faz parte da transição entre o período chuvoso (dezembro a maio) para o menos chuvoso (junho a novembro).



CHUVAS



Segundo a meteorologia, a região terá mais 100 milímetros de chuvas pelos próximos onze dias, de forma que, somado ao que já choveu até agora, o total mensal chegue a 350 milímetros. As precipitações serão de leves a moderadas e devem se concentrar no período da noite.

DESPEJOS

RECOMENDAÇÕES



O novo relatório sobre conflitos agrários elaborado pela Comissão Pastoral da Terra (CPT) avaliou que boa parte das comarcas paraenses ignoraram, em larga escala, as recomendações do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) para que suspendessem as decisões sobre despejos e deslocamentos durante a pandemia da covid-19. Prova disso é que o relatório aponta 2.143 famílias despejadas em 2021, um aumento de 12% em relação ao ano de 2020.

MULHERES

SEGURANÇA



Com entrada em vigor da lei estadual que obriga bares, restaurantes e casas noturnas a adotarem medidas de auxílio e segurança à mulher que se sinta em situação de risco em suas dependências, o Ministério Público do Pará propõe uma parceria com o sindicato dos empresários do setor para orientar sobre como os responsáveis pelos estabelecimentos devem proceder nesses casos. Nesta semana, o promotor de Justiça Quintino Farias da Costa Júnior se reuniu com empresários da cidade de Ananindeua para debater o assunto que deve ser levado a outros municípios. “É importante que os proprietários de estabelecimentos comerciais tenham conhecimento da norma, a fim de que seja garantida a proteção à integridade das mulheres nesses ambientes”, defende Quintino.

CESTAS

ENTREGA



A primeira-dama do Estado, Daniela Barbalho, entregou, ontem, nos municípios de Oriximiná e Óbidos, na Calha Norte, mais de mil cestas de ajuda humanitária para famílias em situação de vulnerabilidade social. Além dos alimentos, também houve entrega de benefícios do programa “Recomeçar”, que atende as famílias atingidas pelas enchentes e alagamentos em todo o Pará.



CALAMIDADE



O programa atende vítimas de calamidade pública ou situação de emergência ocasionada por chuvas, deslizamentos, inundações, enxurradas e alagamentos, entre outros sinistros. Em Óbidos, 186 famílias receberam recursos do programa habitacional “Sua Casa”. O “Sua Casa” é destinado à construção, reforma, ampliação, melhoria ou adaptação de unidade habitacional. Em 2021, o investimento total do governo nesta área somou mais de R$ 130 milhões. O recurso foi destinado a 15.709 domicílios, atendendo mais de 78.500 pessoas em todo o Estado.

Em Poucas Linhas

► O prefeito de Cametá, Victor Cassiano (MDB), trabalha para que o município se consolide de vez entre os mais procurados pelos turistas paraenses durante o veraneio deste ano. As atrações já vão começar em junho com festas juninas que devem atrair visitantes, especialmente nos fins de semana, com a diminuição das chuvas em todo o Pará. A aposta não é por acaso. Com a inauguração da ponte “Gerson Peres” sobre o rio Meruú, Cametá ficou a apenas duas horas de carro da Região Metropolitana de Belém. Isso deve impulsionar o turismo na região.



► A Defensoria Pública do Estado do Pará vai realizar, amanhã, a ação cidadã “Defensoria fazendo a diferença”. Será na Arena “Guilherme Paraense”, o “Mangueirinho”, situada à rodovia Augusto Montenegro, em Belém. A programação terá início às 8h e contará com a presença do governador Helder Barbalho. O evento faz alusão ao “Dia da Defensoria Pública” celebrado em 19 de maio.



► Para marcar o “Dia Internacional da Reciclagem”, comemorado no último 17 de maio, o Núcleo Socioambiental do Tribunal de Justiça do Pará lançou a campanha “Fome zero aos catadores-ODS2”. A meta é arrecadar alimentos não-perecíveis para catadores de materiais recicláveis dos municípios que integram a Região Metropolitana de Belém. As doações poderão ser feitas até 17 de junho nas unidades do Judiciário paraense, entre elas, o prédio histórico que abriga a sede, no bairro do Marco, em Belém. Os mantimentos poderão ser depositados também nas secretarias dos Fóruns Cível e Criminal de Belém e na entrada do prédio da Secretaria de Gestão de Pessoas.