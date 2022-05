Entenda o projeto de satélites de Musk que pode levar internet inclusive a áreas remotas da Amazônia

O projeto da Starlink para operar satélites de órbita baixa no Brasil está entre os principais assuntos que vão ser discutidos durante a reunião entre o bilionário Elon Musk, dono da empresa, e o presidente da República, Jair Bolsonoro. De acordo com o ministro das Comunicações, Fábio Faria, o governo federal quer utilizar os satélites de órbita baixa para levar internet para áreas rurais e lugares remotos, além de ajudar no controle de incêndios e desmatamentos ilegais na floresta amazônica. As informações são do Estadão.

Braço da empresa SpaceX, de turismo espacial, a Starlink nasceu em 2015 e, atualmente, atua quase de forma independente. Ela pretende colocar 42 mil de satélites em órbita baixa (entre 500 km e 2.000 km de altitude) para “vender” internet por uma assinatura mensal, semelhante ao que fazem as operadoras de telecomunicações, que instalam redes de infraestrutura com antenas em terra.

Veja como funciona a tecnologia da Starlink