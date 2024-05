Governo Lula nega ajuda do Uruguai ao Rio Grande do Sul

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), solicitou no último sábado (04), ajuda para autoridades do Uruguai auxiliarem no resgate das vítimas ilhadas em alguns pontos do estado. O país vizinho aceitou a solicitação e decidiu ofertar uma lancha, um avião e drones para ajudar no resgate das pessoas afetadas pelas enchentes, contudo, o governo Lula dispensou o auxílio no momento.

O pedido envolvia o empréstimo de duas lanchas motorizadas, com tripulações, dois drones para localizar pessoas isoladas, com retrospectivos operadores uruguaios, e uma aeronave de transporte Lockheed KC-130 H HERCULES, que seria utilizada para transportar lanchas para as regiões mais afetadas.

Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, o governo Uruguaio deu luz verde para o empréstimo, mas o governo Lula teria negado, usando a justificativa que os equipamentos não seriam necessários no momento. “Recebemos a informação extraoficial de que o comando operacional do RS achou que não era necessário” disse o secretário-executivo do Rio Grande do Sul, José Henrique Medeiros Pires.

Segundo o secretário, a solicitação foi encaminhada para Agência Brasileira de Cooperação (ABC), vinculada ao Itamaraty. O ministério da Defesa se manifestou por uma nota e disse que o Comando Militar Conjunto recusou a oferta da aeronave por falta de opções disponíveis de pista de pouso em Porto Alegre.

"O Brasil possui a aeronave KC 390 que atende a necessidade dos transportes, pois pousa em pista menor e transporta maior carga. O trabalho de resgate e apoio humanitário vem sendo feito com 243 embarcações e drones das forças armadas", explicou a Defesa.

