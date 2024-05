Usinas da Paz recebem doações para vítimas de enchentes no Rio Grande do Sul

O Governo do Pará vai disponibilizar as estruturas das Usinas da Paz como pontos de arrecadação de doações para as vítimas das enchentes no Estado do Rio Grande do Sul. As doações serão recebidas nesta quarta-feira (8), a partir de 8 horas, em todas as UsiPaz localizadas na Região Metropolitana de Belém.

O objetivo é arrecadar mantimentos como água mineral e alimentos não perecíveis, além de outros itens como roupas, cobertores, itens de higiene pessoal, produtos de limpeza e ração para animais. Todo o material arrecadado será enviado para auxiliar no atendimento às vítimas. Não foi divulgado se as doações vão ocorrer apenas nesta quarta-feira.

Segundo o secretário de Estado de Articulação da Cidadania, Igor Normando, o momento é de solidariedade. "As Usinas da Paz são equipamentos essenciais para a prática da cidadania e estarão fazendo parte desta corrente solidária. Esta é uma causa urgente e temos que estender as mãos para quem mais precisa da nossa ajuda", disse.

Além da arrecadação de doações, o Governo do Pará também enviou, na sexta-feira (3), uma equipe com especialistas do Grupamento de Busca e Salvamento, do Corpo de Bombeiros Militar do Pará para prestar ajuda no resgate de vítimas.

Saiba onde doar:

- As doações podem ser feitas nos seguintes endereços:

- Usina da Paz Cabanagem: Rua Damasco, nº 37, próximo à Estrada do Benjamin

- Usina da Paz Padre Bruno Sechi (Bengui): Estrada do Bengui, S/N (ao lado do Pátio de Retenção do Detran)

- Usina da Paz Jurunas/Condor: Tv. Quintino Bocaiúva, entre a Av. Bernardo Sayão e Tv. Honório José dos Santos. S/N. Em frente à UPA do Jurunas.

- Usina da Paz Terra Firme: Passagem Belo Horizonte, 56 - entre Av. Perimetral e Passagem do Arame.

- Usina da Paz Guamá: Av. Bernardo Sayão, nº 4783, entre as passagens São Lázaro e Rui Barbosa, próximo ao primeiro portão da Universidade Federal do Pará (UFPA).

- Usina da Paz Antônia Corrêa (Nova União - Marituba): Passagem Bom Sossego, esquina com a Avenida Dez de Janeiro, S/N.

- Usina da Paz Prof. Amintas Pinheiro (Icuí-Guajará - Ananindeua): Estrada do Icuí-Guajará, esquina com a Avenida Independência, S/N.